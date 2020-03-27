【美國疫情】美國疫情嚴峻超越中國　新冠肺炎確診8.3萬宗全球最多

▲ 美國疫情超越中國，新冠肺炎確診8.3萬宗全球最多。（相片來源：AFP）

新冠肺炎疫情持續肆虐，美國疫情更超越中國，成為全球最嚴重。美國確診總數累計增至近8.4萬宗，取代中國8.18萬宗，以及意大利之8.06萬宗。成為全球最多確診病例的國家。

綜合外媒報道，美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心追蹤數據顯示，截至香港時間周五（27日）上午，美國共有83836多萬宗新冠肺炎確診病例，較前一日相同時段增近1.8萬宗。相比下，中國最新確診人數為8.18萬宗。另美國累計死亡病例超過1200宗。

報道又指，美國疫情死亡人數至1209人，當中385名死者來自紐約州，而紐約州確診人數亦增至3.79萬宗。佛羅里達州早前已採取非常採施，對來自紐約州，以及鄰近新澤西州、康涅狄格州旅客強制隔離檢疫14日，這是美國首次有州份，對美國國內旅客實施強制檢疫。

美國總統特朗普出席白宮記者會時，對中國公布的數據表示懷疑，稱不知道中國確實感染的人數，並再次重申病毒源自中國。特朗普又稱，稍後將會與國家主席習近平通電話，討論疫情，他堅持雙方有非常好的關係。

此外，意大利現時一日新增病例約5000至6000宗，確診人數為8.06萬人。意大利確診人數亦勢快將超越中國。

責任編輯： 羅嘉欣