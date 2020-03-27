【澳洲疫情】新南威爾斯推減少社交接觸禁令　違者最高可被罰款5萬及監禁6個月

▲ 新南威爾斯加強對減少社交接觸禁令執法，違反禁令民眾除了即時罰款1000澳元，更有機會被罰款11,000澳元及監禁6個月。（圖片：澳洲旅遊官網）

新冠肺炎疫情全球大流行，各國紛紛對內實行隔離措施。澳洲新南威爾斯於當地時間25日零晨起宣佈，違反減少社交接觸禁令的人士可被罰款1000澳元（約4685港元）及監禁。現時新南威爾斯已有1405宗確診個案，全國死亡的8例中有7例來自該州，迫使該州採取更嚴厲的防疫措施。

新南威爾斯於早前曾推出減少社交接觸措施，指出不論個人、僱主或機構，每位民眾需與他人保持1.5米距離，避免握手，擁抱或親吻，以及避免聚會及到難以與人保持距離的地方。當地警方表示，雖然大多數居民和商店老闆都遵守該建議，但在社區內已收到數十份違反該建議的報告。警察局局長Mick Fuller表示，情況令人震驚及失望，「因為這些人使自己和整個社區面臨不可接受的風險。」

有見及此，當地警方將嚴厲執行措施，並宣布自當地時間25日零晨起，警察可以對個人處以1,000澳元即時罰款，對企業則可則處以5000澳元（約23,641港元）的即時罰款。

除了即時罰款，個人亦有機會觸犯法例，最高可被罰款11,000澳元（約51,981港元）及監禁6個月。警察和緊急服務部長David Elliott又指，一個2米x2米的區域不應超過一個人，海灘和零售店等公共場所也不例外。警方亦加派人手於全州範圍內進行巡邏，確保公共場所的民眾遵守規定。

記者：陸明敏