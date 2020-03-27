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【新冠肺炎】港鐵業務遭重創　金澤培：促員工清年假 

社會 10:02 2020/03/27

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

金澤培向員工發信，要求員工清假。（資料圖片）

疫情打擊港鐵業務，港鐵行政總裁金澤培向員工發信，指會優先通過成本控制措施，盡力保障就業，並維持公司財務穩健。他稱會採取對員工影響較小，又能產生實質財務效果的措施，包括要求員工清年假。

他承諾一旦要落實更多措施時，會跟工會保持溝通。據了解，港鐵公司暫時未打算採取進一步行動，或有任何計劃。

金澤培於信中指，港鐵正面臨前所未有挑戰，業務於1月份剛從谷底回升之際，疫情就爆發，對香港以至全球業務，包括客運和物業，都有沉重打擊。

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工會憂減薪 放無薪假

他指港鐵面對艱巨挑戰，優先目標有兩個，包括推動香港安全向前邁進，以及跟港人攜手抗疫。金澤培強調在艱難時刻，每個人都會受影響，呼籲大家採取措施，保護健康，又要守望相助。

港鐵工會代表聞訊後，均明言擔心就業前景。香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗稱，較擔心公司要求員工放無薪假或減薪。他相信大部分港鐵員工，也希望工作環境穩定，而員工在社會事件及疫情夾擊下，已相當配合公司政策，不希望公司有進一步行動，否則或採取相應行動，以反映意見。

鐵路公司員工協會主席杜廣仁同樣擔心，「困難可以跟你捱，但不想見到裁員和減薪。」他又指，正常情況下港鐵人手較緊絀，相信裁員機會不大。

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記者：陳梓蔚、吳卓峰

金澤培 港鐵 裁員 疫情 新冠肺炎 武漢肺炎

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