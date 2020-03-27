【口罩隨處放】大媽無戴手套街邊摺口罩盒　口罩隨處放在深水埗街頭

▲ 有網民發現，有大媽在深水埗街頭徒手摺口罩盒，擔心口罩出處。

在新冠肺炎的影響下，市民人心惶惶，紛紛戴上口罩保護自己，口罩亦成為市民的必需品。近日，有市民在深水埗福華街近南昌街附近發現，有兩名大媽在沒有佩戴手套下摺口罩盒，而且其中一人更沒有戴上口罩，網民質疑口罩的出處，「有無攪錯！亂淘啲口罩返嚟隨街包裝就拎出去賣！」

無戴口罩徒手摺口罩盒

有網民在Facebook群組「深水埗街坊會」發帖，指在昨日（26日）下午5時半，在深水埗福華街近南昌街附近位置，發現有兩位大媽在街頭包裝口罩，從相片可見，大媽坐在街邊，身旁有幾個未拆封的紙皮箱，二人徒手拿起疑似用作裝口罩的紙盒摺起來。

▲ 疑似用作裝口罩的紙盒隨處放在地上。（深水埗街坊會Facebook）

大媽二人均沒有戴上手套，而其中一人更沒有戴上口罩，更有數個紙盒被亂放在地上，紙盒表面恐已被地上的細菌沾污。

網民：送都唔敢要

相片被網民瘋傳，不少網民留言表示憤怒，「有無攪錯！亂淘啲口罩返嚟隨街包裝就拎出去賣」、「送都唔敢要」及「手套都無對」。不少網民建議向海關舉報，亦擔心自己買中曾被隨處放街邊的口罩。

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