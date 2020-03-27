【美國疫情】物資短缺垃圾袋當保護衣重用口罩　48歲紐約護士染疫身亡

▲ 48歲紐約護士染疫身亡。

新冠肺炎疫情未受控，美國確診數字更超越中國，成為全球疫情最嚴重的國家。當中，紐約確診人數增至3.79萬宗，有紐約前線醫護人員表示防護裝備極度不足，需把垃圾袋當成臨時防護衣，並要重複使用口罩，一名48歲護士因而不幸感染身亡。

▲ 48歲的護士Kious Kelly確診患上新冠肺炎，一周後身亡。

據《New York Post》報道，48歲的護士Kious Kelly於2星期前被確診患上新冠肺炎，一周後身亡。有護士同僚表示，「Kious死得不值，醫院需要負責任，是院方害死他。」

醫院保護衣不足 醫護人員穿上垃圾袋代替

據悉，護士一直穿著同樣的個人防護裝備穿梭於感染與非感染的病人，因為醫院的保護衣根本不足，醫護人員需穿上垃圾袋代替。

我們需要重用口罩、防護衣及防護面罩，並被告知整段時間只有這1套防護裝備，直至所有事結束。

▲ 醫護人員將垃圾袋當成臨時防護衣。（網上圖片）

Kelly的妹妹Marya Sherron則在Facebook發文悼念哥哥，指哥哥有告訴她確診感染，當時已住進ICU，但他覺得情況還好，沒想過病情會嚴重至這地步。她又肯定哥哥是在醫院感染的。

他的死本是可以避免的。請讓醫護人員取得需要的防護裝備。

紐約停屍間爆滿 45架冷凍貨櫃車充當臨時停屍間

截至香港時間周五（27日）上午，美國共有83836多萬宗新冠肺炎確診病例，較前一日相同時段增近1.8萬宗。相比下，中國最新確診人數為8.18萬宗。另美國累計死亡病例達1209宗，當中385名死者來自紐約，紐約的確診人數亦增至3.79萬宗。據悉紐約停屍間目前已爆滿。當局調動45架冷凍貨櫃車充當臨時停屍間，每間可容納44具遺體。紐約市政府同時在搭建冷凍帳蓬儲存屍體。官員指，臨時措施會使紐約市能容納3600具遺體。

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責任編輯：楊宛茜