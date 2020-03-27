【法證先鋒IV大結局劇透】Michael綁架高善　監製透露張頴康不是終極Big Boss

▲ 到底《法證先鋒IV》真正的Big Boss是誰？

TVB劇《法證先鋒IV》今晚（3月27日）大結局！高善（張曦雯飾）為報答哥哥Michael（張頴康飾）一直的愛護，甘心為他頂替所有的殺人罪。不過，高安（黃浩然飾）卻看出破綻，還大妹清白。

正當眾人都以為Michael畏罪潛逃至美國，他竟仍在香港家中，並以刀插傷高靖（朱晨麗飾），打算帶高善一同逃走。

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▲ 張頴康演的連環殺人犯入型入格。（《法證先鋒IV》截圖）

終極Big Boss未現身

《法證先鋒IV》在昨晚（3月26日）劇情講到高善發現Michael是2009年在三藩市殺死藍嘉宜，以及在婚紗店殺死羅清秀（李綺雯飾）及秋姐（謝雪心飾）的兇手，並洞悉他的殺人動機是為了保護她，所以高善到警署扮真兇自首，製造機會讓Michael潛逃美國。

不過，高善的謊言很快便被高安識破，並鎖定殺人犯就是Michael。可是Michael並無離開更執意要與高善一同逃走，在家中等候她時更襲擊高靖至重傷。

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▲ 高靖重傷。（《法證先鋒IV》截圖）

而《法證先鋒IV》劇情發展至今，幕後黑手的真身已明顯揭曉是Michael。不過，監製梅小青在接受傳媒訪問時卻透露，今晚的《法證先鋒IV》大結局將出現終極Big Boss，而他是曾在劇中出現過的主演者之一，但由於劇本沒寫下，所以就連該演員都不知道。

高家三兄妹命懸一線

在此輕劇透，今晚《法證先鋒IV》大結局劇情將講到，高安發現高靖受重傷並失去佩槍，同時更驚悉高善不知所蹤。

此時，高安臨危不亂，透過各種蛛絲馬跡重組事發經過，推斷出傷害高靖、帶走高善的犯人誰屬。

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▲ 高善被Michael綁架。（《法證先鋒IV》截圖）

King（譚俊彥飾）與Queen（陳煒飾）前往醫院途中，正好遇上案件的關鍵人物昇，追逐期間昇車撞壆起火，King冒死營救，Queen看在眼內，決定重新審視自己對他的情感。

Dr.Man（李施嬅飾）在商場瞥見一可疑身影，遂尾隨跟蹤，未料遭對方察覺，更擎槍直指她，Dr.Man的性命危在旦夕。

高安憑觀察力，加上Stan（海俊傑飾）的聲紋分析，揪出犯人藏身之處並尋回高善，詎料被犯人發現，脅持至天台，高安、高善頓時身陷險境，命懸一線……

▲ Michael脅持高安，令高家三兄妹陷入生死邊緣。（《法證先鋒IV》劇照）

留伏線拍《法證先鋒V》

《法證先鋒IV》的最後劇情講到，海邊長堤，法證、法醫、重案組又再接報到場，發現了四具排列奇異、身穿小丑裝束的屍體！

眾人凜然無懼，勢要將更離奇、更詭異的案件一一破解！

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▲ 滅罪鐵三角又在結局一同出動查案。（《法證先鋒IV》劇照）

今輯《法證》大結局同樣以與前3輯一樣的方式，都是眾主角一起出動查案結尾。

本輯劇集的其中一個案件，便是承接《法證先鋒III》結局的中環碼頭小丑三屍案。今輯結局再有「小丑」角色登場，同樣陳屍海邊，似乎與第3輯一樣，是為下輯《法證先鋒》預留伏線。

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