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【齊心抗疫】黎明分享朋友兒子功課　學童盼疫情早日消失回校見同學

娛樂 10:49 2020/03/27

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

疫情下學校停課一段日子，小朋友都渴望上學見老師及同學。

新冠肺炎全球肆虐，大眾日常生活受嚴重影響，當中香港學生已停課多時。天王黎明（Leon）在今天（3月27日）早上，於個人社交平台上載了朋友兒子的家課，黎明配圖寫道：「其實所有人願望與小朋友一樣簡單，我朋友個仔的家課卷回應....學校老師問如果你有superpower ... 你想要乜」

從黎明上載的朋友小孩作業上可見，小朋友畫了一幅畫並寫：

If I could have any superpower.I will have healing power like God.I can make everyone a heal shield for protection so everyone can go to school and back to work.

Kids don't need to wear mask and adults also does not need mask too.

And I can see Ms.Marks and Ms.Sue and all of my classmates.

【離開香港】喬寶寶移民蘇格蘭與家人團聚　乘搭夜機道別：再見香港

黎明分享朋友的兒子功課。（取自黎明facebook）

小孩渴望上學

這個小朋友所寫的大意是，如果他能夠擁有超能力，希望可以有如神一般令人治癒的能力，去保障眾人平安上學及上課，那麼大人小朋友都不用再載口罩，而他也可回校見老師及同學仔。

網民紛紛留言表示，這小朋友的願望也是大家的願望，並希望可早日成真，並指這畫是一個令人暖心的打氣畫。

黎明早前為公益金名組裝「愛心防疫包」。（取自香港公益金）

【齊心抗疫】鄭秀文到社區派防疫用品予基層　Sammi：外出做好防護同時保持樂觀

黎明熱心公益

黎明本身一直關心疫情對社會大眾的影片，他早前已經與楊千嬅、草蜢、王菀之等寰亞群星為香港人錄製一段以「齊抗疫。香港地」為題的打氣影片，分享抗疫常識，為港人打氣。

另外，他又以公益金名譽副會長身份，聯同社會各界組裝「愛心防疫包」，包內物資有口罩、酒精搓手液、抗菌噴霧、白米、維他命C片、抗炎湯包等，贈送社會有需要的人士。

撰文 : TOPick柴犬出動

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