【齊心抗疫】黎明分享朋友兒子功課　學童盼疫情早日消失回校見同學

新冠肺炎全球肆虐,大眾日常生活受嚴重影響,當中香港學生已停課多時。天王黎明(Leon)在今天(3月27日)早上,於個人社交平台上載了朋友兒子的家課,黎明配圖寫道:「其實所有人願望與小朋友一樣簡單,我朋友個仔的家課卷回應....學校老師問如果你有superpower ... 你想要乜」

從黎明上載的朋友小孩作業上可見,小朋友畫了一幅畫並寫:

If I could have any superpower.I will have healing power like God.I can make everyone a heal shield for protection so everyone can go to school and back to work.

Kids don't need to wear mask and adults also does not need mask too.

And I can see Ms.Marks and Ms.Sue and all of my classmates.