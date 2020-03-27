【英國疫情】鮑起靜女兒發燒醫院拒收　鮑姐怒罵英國政府佛系防疫

▲ 女兒發燒被當地醫院拒收，鮑起靜爆粗怒罵英國政府。

人稱「鮑姐」的金像獎影后鮑起靜，早前於其個人Facebook中爆粗大罵英國政府。事因鮑姐定居英國的女兒方之樺早前患病發燒，但卻被當被的醫院拒收，身處當地探望家人的鮑姐忍不住在網上怒罵英國政府無能。

影后鮑起靜早前應監製梅小青的邀請客串其中一集《法證先鋒IV》，引來觀眾好評不絕，許多人期待鮑姐有更多的新作推出。不過近年養尊處優的鮑姐，早前與蔡卓妍（阿Sa）拍畢網劇《女法醫JD》後，便飛往英國探望定居當地的女兒方之樺一家。

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▲ 女兒育有一對子女，鮑姐定期飛到英國見一對孫兒。（Facebook圖片）

鮑姐女兒發燒

面對英國新冠肺炎大爆發，飛抵當地後鮑姐已經實行家居隔離14日，不過卻遇到一件事令她怒氣大發。

可是鮑姐女兒不幸染病，雖然只簡單感冒得卻有發燒徵狀。但因醫生指鮑姐女兒並非新冠肺炎的緊密接觸者，故被英國當地的醫院拒收，幸好女兒回家休養一段時間後終於退燒。

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▲ 鮑姐育有一女，母女二人感情要好。（Facebook圖片）

愛女心切的鮑姐忍不住在其個人Facebook上發帖大罵：「那麼多人崇拜的大英帝國！請你唔好咁癈啦！到一個點了！救救你的人民！」

不少圈中人傅明憲、韓馬利、歐瑞偉、楊卓娜、林子博、葉家寶、江美儀等均有留言關心其狀況。

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▲ 鮑姐與老公方平結婚四十年。（Facebook圖片）

其中一位幕後工作人員留言著鮑姐要盡量留在家中，因為英國政府對疫情不理不睬，鮑姐更怒斥：「係呀！要你自生自滅！」

每年都會到英國探望家人的鮑姐，是次有向長期在內地工作的丈夫方平求救，據知因當地超市糧食短缺，方平曾向身處英國的家人寄即食麵解困。