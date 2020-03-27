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【口罩供應】本地口罩生產資助計劃再批6條生產線　月產1000萬個口罩

社會 10:59 2020/03/27

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

商經局表示，本地口罩生產資助計劃已批出8條生產線，目前尚有12條生產線資助名額。（資料圖片）

商務及經濟發展局今日（27日）公布，已批出5宗在本地口罩生產資助計劃下的申請，涉及6條生產線，涉及的資助額最高可達到1,250萬元，預計4月及5月起生產，合共每月平均可生產1,000萬個口罩供政府使用，及2萬個口罩供應本地市場。

獲批資助的生產線，包括步創科技有限公司、威信科技（國際）有限公司、S.E.C. Hong Kong Factory Limited、八方綜合服務有限公司各佔一條，而創意國際科技有限公司則獲兩條。

【口罩供應】商經局資助本土口罩生產　批岀兩條生產線月產305萬個口罩

商經局表示，截至昨日（26日），計劃共收到103宗申請，當中7宗申請（涉及8條生產線）已獲批資助，4宗（涉及5條生產線）經核實後確定符合計劃的基本條件，另有23宗（涉及33條生產線）有待生產力局檢視申請文件和進行現場視察以核實其申請資格，餘下69宗尚未完全符合計劃的基本條件。

連同上星期批出的2條生產線，計劃已批出8條生產線，目前尚有12條生產線資助名額，經檢視至今收到的申請所提供的資料，政府預計可符合資格的生產線數目很有可能已超越餘下的資助名額，因此由今日（26日）起停止接受申請。

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責任編輯：陳子謙

本地口罩生產資助計劃 口罩 商務及經濟發展局

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