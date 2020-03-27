【宅女做運動】專為女性的手機運動App 在家做運動助抗疫

▲ 專為女性的手機運動App，可在家做運動助抗疫。（相片來源︰經濟日報圖庫）

因著新冠肺炎確診患者突增，政府宣布第二波公務員在家辦工措施即時開始。坐多了吃多了，加上出外走動的時間減少，這段期間就最易令身型鬆懈，尤其是OL，記得要做下運動。以下為大家推介3款專為女性設計，兼適合在家運動的手機App，安裝後馬上行動吧！

1.Nuli 女力 多KOL推介

據悉這個3月中推出的台灣手機 App在首日就拿到「健康與健身App排行榜」下載第一位，在多位著名健身KOL加持下大受歡迎。

▲ App內還有影片可跟著一齊做。(App內圖片)

此App的健身計劃靈活，不管大家在家、在Gym房、旅行中、或只想加強某部位的訓練，App內都有適合各位的課表選擇。每個課表都有分初、中、高階可以選擇。

▲ 附上各式有營餐單。(App內圖片)

如果你一周只能練某個次數，也可以按照你的需求去選擇。App會告訴你每個計劃的訓練頻率、難度、地點、需要器材，若覺得適合就點進去開始執行。

選擇完指定計劃後，App便會每天告訴你訓練的部分。開始前可以先看解釋說明。考慮到不是每人都有一樣的器材，或某些動作難度太高，部分動作更有替代版。健身影片還有字幕和聲音解說，而訓練還會幫你計時，加強訓練強度；另外App內還有瑜伽訓練、健康食譜等實用資料。

2.Female Fitness- Women Workout 新手入門容易

Leap Fitness Group旗下的女性運動App，它在介面設計、鍛鍊項目與強度，都更適合女性。

App內只有30天全身計劃或針對不同部位的自訂計劃，簡單易用。而每節的長度都非常短，讓新手也可以循序漸進達到持續運動的目標。

▲ 專注於7分鐘內完成運動。(App內圖片)

App內還會提供報告，讓你透過圖表紀錄運動、體重、消耗卡路里的統計，設計介面簡單清楚，讓你可以掌握自己身體的狀態。

3.Workout for Women 吸引不好運動者

▲ 有各式家中運動招式、健康貼士、訓練計劃選擇。(App內圖片)

這個App bme tgde最適合運動開始起步或不想用太多時間做運動的女士們，他們主張只需7分鐘的運動，內裏有提供腹肌鍛煉、背部鍛煉、減肥修身及伸展等訓練，有動畫會陪你一起做，容易跟隨。

撰文︰趙景隆