【新手爸爸】周柏豪懷緬昔日靚body　Pakho忙湊B身材走樣：現在我努力追趕中

▲ 上年12月柏豪榮升新手爸爸。（取自周柏豪IG）

新冠肺炎疫情香港肆虐，初為人父的周柏豪為了三個月大女兒周芯悅（Sonya）而減少外出，在照顧女兒時無意中翻到一張舊照，隱約露出完美的胸肌和腹肌，令周柏豪不禁自嘲：「現在的我好力追趕中」。

▲ 柏豪全盛時期的身材。（取自周柏豪IG）

消失的肌肉

榮升新手爸爸的柏豪話題總離不開女兒，昨晚（3月26日）他在個人社交媒體上載一張身穿浴袍的照片，從浴袍微開的角度可見柏豪線條分明的肌肉，並配文：「翻開相簿，找到了上年的舊照一張，這是當Yaya還未出生時的我，而現在的我努力追趕中。」

▲ 柏豪上載去年拍的騷肌照。（取自周柏豪IG）

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從柏豪標籤的文字可知，照片是經理人和助理的視角 ，當時三人正準備吃早餐，由於剛起床，所以柏豪只穿著浴袍，他更自嘲剛睡醒的髮型終於曝光。

之後柏豪表示還有好多珍貴舊照未發表，可惜有些連自己都不敢再看，因為實在跟現在的自己有點距離，柏豪唯有借女兒安慰自己，爸爸好像有肚腩，抱抱時舒服一點，最後柏豪坦言開玩笑，自己沒有肚腩，並強調「舊時沒有今日沒有將來都沒有」。

標準「女兒控」

柏豪於19年12月榮升爸爸，太太Stephanie誕下女兒Sonya，從柏豪公開的女兒的照片可見，Sonya頭髮非常濃密，眼睫毛亦非常纖長，爸爸柏豪形容女兒長大後必是高妹。

肺活量驚人的Sonya十分長氣，是個「大聲B」，柏豪期待女兒有做歌手潛質。Sonya未出樣的萌態己獲一大片讚賞留言。

▲ 柏豪經常抱著女兒。（取自周柏豪IG）

女兒出生後，柏豪每天都希望盡快完成工作回家。Sonya亦對柏豪十分依賴，只有柏豪為她換片才不會哭，令柏豪練成換片神手。柏豪接受訪問時更大爆自己曾徒手接著女兒的排洩物，他形容：「有時好快爆出來只能用手接，但不覺得核突，而且暖暖的，像蟹粉小籠包。」可見柏豪十分愛女兒。

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