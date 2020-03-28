【留家做運動】增強呼吸系統　瑜伽教練教3式簡易動作

▲ Joan本身是一位時裝設計師，本身患上類風濕關節炎和銀屑病，及後成為專門瑜伽編師後病情受到控制，可見運動對身體的重要性。（攝影：曾耀輝）

新冠肺炎持續肆虐，大家應該盡量避免進出公共場合，與此同時，留在家中的時間相對性增多，與其呆在定中煲劇，倒不如嘗試自我增值一番，向Pure Yoga的專業瑜伽老師Joan學習3式增強呼吸系統的基本功，將身體增值，齊來和疫情打一場硬仗。

前身為時裝設計師的Joan，曾經於G2000工作，經常深宵開會，在工作壓力下令她的免疫力向下調，兼且患上類風濕關節炎和銀屑病，2016年辭去設計師工作，因為自身熱愛瑜伽，在努力學習下成為專業的瑜伽導師，同時病情亦因為沒有工作壓力和醉心瑜伽運動而受到控制。

由此可見無論是做瑜伽又好、其他運動又好，只要大家肯做，每一種運動都是有益身心的靈丹妙藥。

▲ 心口要貼著地面，然後大腿內側用少許力，兩隻腳拍埋少許。（攝影：曾耀輝）

▲ 雙手放在肋骨旁，手踭盡易接近身體手慢慢借力而上，留意是用背部的力。（攝影：曾耀輝）

▲ 留意手部不一定要伸正，上到最盡，心口向前少許，然後再伸展頸部，眼睛望向天，完成了眼鏡蛇式動作。（攝影：曾耀輝）

眼鏡蛇式（Cobra Pose）

眼鏡蛇式可說是瑜伽裏的基本功，完成後的動作有如一頭如像準備出擊的眼鏡蛇，這一式屬溫和向後彎的式樣，看似簡單，但好處多的是，能夠直接將背部強化起來，同時軟化脊側肌肉，對於長期在辦公室坐著的白領練習有莫大的幫助。

好處：刺激甲狀腺，由於可以伸展胸鎖乳突肌和喉嚨，因此能強化呼吸系統。

▲ 用腳趾「釘」在地下，留意膝蓋不要張得太開，要和盤骨闊度一樣，將雙手放在臀上，留意雙手不可以放在腰間，手指向下。（攝影：曾耀輝）

▲ 將肩膊打開少少，心口胸椎向天花板伸展，慢慢向後移。（攝影：曾耀輝）

▲ 用手捉著腳踭，心口再向上，盤骨再向前，完成駱駝式動作。（攝影：曾耀輝）

駱駝式（Camel Pose）

對於長期使用手提電話和玩遊戲機的低頭族來說，做這個駱駝式的動作就最好不過，因為動作上以伸展身體前側為主，做時深化呼吸，令精神為之一振。

好處：可以有助改善駝背和輕微背痛的情況，同時強化腹部，喉嚨、胸腔和骨脊等，對緩解呼吸和循環系統疾患有一定功效，甚至還可以減少改善輕度的憂鬱。

▲ 用手捉著腳腕外側，五隻手指要盡量拍齊，不要給手指公分開。（攝影：曾耀輝3

▲ 將兩邊膝蓋拍齊放回中線，膝蓋互相接觸，然後吸一口氣，呼氣時兩隻腳踢落兩手，留意是要用腳力，腳趾公向天伸展，

▲ 雙肩慢慢打開，只有肚臍和席面接觸，最後眼鏡望天，完成了這個弓式動作。（攝影：曾耀輝）

弓式（Bow Pose）

這個動作完成後如一把弓箭，手臂仿似弓弦，要完成這個動作需要肌肉有一定力量和觸及多個關節，因此，初學者應該先反覆練習之前所提及眼鏡蛇式，再慢慢進階到弓式。

好處：對於有椎間輕微移位者，這個動作可以幫助矯正錯位。此外，伸展胸鎖乳突肌和喉嚨，對強化呼吸系列有一定幫助，從而改善呼吸系統疾病。

鳴謝：Pure Yoga

服裝提供：Pure Appeal

撰文︰何偉雄