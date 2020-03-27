  • 25°C
香港時間 : 2020327日 (五) 12:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

房委會大執位　老臣子黃遠輝將卸任委員職務

社會 11:23 2020/03/27

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

黃遠輝8月將卸任房委會委員職務。（資料圖片）

政府今日（27日）刊憲，公布房屋委員會新一任委員名單。據了解，自2005年起獲委任房委會委員的資助房屋小組主席黃遠輝，8月將卸任房委會委員職務。

據悉早前黃遠輝也看淡前景，今年未必再獲政府續任。但他表明，樂意對外詳細解釋香港的房屋政策，聲言是其責任，也感謝外界對他支持和鼓勵，令他有動力出任公職。

政府委任公職，向來具不成文的「六六規定」，即出任公職不可超過6年，同時也不能出任多於6項公職。但黃遠輝向來有「公職王」之稱，於房委會的第二次任期，就由2012年至2020年，做足8年，打破政府傳統。

黃遠輝背景是資深銀行家，斷續出任房委會委員多年，第一次任期於2005年獲委任房委會委員，至2011年離任。之後卸任僅一年，2012年就被政府重新委任為委員，同年張炳良出任運輸及房屋局局長之際，再被政府委任為資助房屋小組主席，任內曾處理2014年居屋復售、推出「綠置居」、「白居二」計劃、修訂公屋富戶政策等，備受政府重用。

黃遠輝於本港房屋規劃界，極具貢獻，曾任土地供應專責小組主席、市區重建局非執行董事、香港房屋協會成員，以及博物館諮詢委員會主席、環境諮詢委員會主席等公職。

【居屋2020】黃遠輝料延至第四季推售　倡綠白表調整至四六比

【綠置居2019】黃遠輝稱攪珠延至4月進行　料6月揀樓

房委會明天起凍結編配租置公屋　黃遠輝盼今年底隨綠置居一併出售

記者：吳卓峰

居屋 房委會

最高瀏覽

【超市感染】女子超市與確診者相隔9分鐘付款中招　醫生何學工解構超市5大感染高危位
17:42 2020/03/26
【超市感染】女子超市與確診者相隔9分鐘付款中招　醫生何學工解構超市5大感染高危位
【口罩供應】HKTVmall口罩1至2周內發售約2元一個　王維基：做口罩不是為賺錢
18:07 2020/03/26
【口罩供應】HKTVmall口罩1至2周內發售約2元一個　王維基：做口罩不是為賺錢
【港產口罩】CareHK4月初網售200萬個口罩每個不用2元　實惠分店賣20萬個現貨口罩
18:16 2020/03/26
【港產口罩】CareHK4月初網售200萬個口罩每個不用2元　實惠分店賣20萬個現貨口罩