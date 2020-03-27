【新冠肺炎】梁子超倡酒吧及娛樂場所停運14天　盡快切斷傳播鏈

▲ 梁子超建議娛樂場所及酒吧關閉14日。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港至今累計確診個案453宗，當中蘭桂坊樂隊群組累計24人確診。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，港府應考慮限制所有酒吧及娛樂場所停運14天。

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梁子超今早（27日）在一個電台節目時表示，涉及酒吧的感染群組為一個較大型群組式爆發，相信涉及的人數不只24人，因除了已被隔離的員工外，涉事酒吧的顧客因可能到過不同酒吧而將病毒散播開去，要盡快切斷。他認為政府應考慮制定政策，在這段時間限制類似的娛樂場所暫停營運14日會比較安全；而所有類型聚集亦應盡量減少或限制人數等。

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他又指，如果只是純粹限制一枱的人數是沒有意義，呼籲市民應盡量避免不必要的聚集，否則只會爆發得「愈演愈烈」，非常嚴重。本港現時面對很多輸入個案，而本地亦有傳播鏈，如現時不採用激烈措施，短期內不可能將疫情「壓下來」：

如果現在不用一些激烈的措施，在未來兩至三個星期內根本不可能將疫情壓下來，因此（措施）一定要果斷，否則拖得太久其實會輸。

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針對港府可能推出的「禁酒令」，梁子超認為做法不足夠，因此即使酒吧員工已隔離，惟香港沒有人工智能或高科技追蹤曾到過酒吧的人士，因此可能其源頭仍在（酒吧）附近，因此措施一定要果斷，否則未必可以足以將傳播鏈斬斷，重申所有娛樂場所及酒吧應暫停營運一段時間比較安全；如高危場所會不考慮停運一段時間，就應要改變營運模式，避免飲宴、聚會等，用膳時「坐梳啲」，除吃飯時，其他時間一定要佩戴口罩。

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至於會否參考外國的做法，禁止市民外出，他認為港府一定要考慮要有足夠的社區支援，例如要有專人照顧長者等。他又建議所有超級市場門外要提供酒精搓手液，所有人士進超級市場前都要清潔雙手，避免在場內交叉感染。



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梁子超認為 廣州、北京等 入境 措施比較嚴格 ，而本港所做的管制措施一定不夠，但無法不讓香港居民返港， 惟 讓回港人士定點隔離，總比你追我逐好；雖然 家居檢疫不是一個妥當的地方， 但無奈香港地方太小， 病毒亦可能會留在四周的環境長達數天 。他又指，即使佩 戴口罩亦不等於100%可以過濾到所有病毒，如不有效將回流人士在社區隔離14天，引致社區爆發性的風險非常大。

責任編輯：郭詩詩