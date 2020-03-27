【新冠肺炎】長期戴口罩致暗瘡+玫瑰痤瘡+濕疹加劇　中大醫院教面部護理護膚貼士

▲ 香港中文大學醫院近日分享有關面部護理的抗疫護膚貼士。

新冠肺炎疫情持續，口罩成為日常必需品，但長時間佩戴口罩，皮膚處於濕暖空間，不少人都會出現皮膚問題，香港中文大學醫院近日就分享了有關面部護理的抗疫護膚貼士，針對暗瘡、玫瑰痤瘡、濕疹人士，講解面部護理需知。

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面部護理貼士

香港中文大學醫院指出，口罩內的溫度和濕度較高，容易滋生細菌引起暗瘡問題，建議在適當情況下，除下口罩讓皮膚「休息」。同時要注意定期保濕，可因應個人喜好選用啫喱狀或乳霜保濕霜，讓肌膚保持水油平衡，減少油脂分泌，預防暗瘡生長。

如有佩戴眼鏡，眼鏡框中的膠、金屬亦有機會引致敏感。若需要化妝人士，如果面部已出現暗瘡粉刺，應減少化妝，或避免在口罩遮蓋的範圍化妝。

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如果屬油性皮膚，香港中文大學醫院建議，可使用清爽潤膚膏或控油面霜，避免使用BB霜蓋著已有粉刺和發炎地方。亦可每日洗面兩次或以上，清潔後再保濕，但切忌過度清潔。並可在耳後和鼻骨位置塗上潤膚膏，減少因磨擦而引起的發炎情況。

另外，針對不同皮膚問題的人士有以下建議：

嚴重濕疹人士

如異位性濕疹患者，在疫情期間要加緊注意個人衛生，但切忌過度清潔或過度使用含有酒精成分的潔膚品，以免皮膚角質層受損，令濕疹病情惡化。

若服用免疫力抑制劑調控藥期間出現發燒症狀便應停藥。如有需要應儘早求醫，以免情況惡化。

玫瑰痤瘡人士

醫學界估計陽光照射、炎熱天氣、侷促環境及飲食可誘發玫瑰痤瘡發作，而長期佩戴口罩容易出現侷促悶熱情況，因此患者儘可能在適當情況下除下口罩，以防血管擴張，避免過敏反應惡化。

徹底卸妝、使用溫和及防敏感的護膚產品，並使用醫生處方的藥物來預防玫瑰痤瘡發作。

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暗瘡人士

加強清潔皮膚，避免油脂分泌淤塞毛孔。

市面上有含有不同成份的藥膏，包括維他命A酸、硫磺、抗生素等，使用前應先充分了解暗瘡膏是否適合自己的皮膚。第一次使用前，建議將少量藥膏塗在手臂皮膚上，確定不會引起過敏才使用。

責任編輯：羅嘉欣