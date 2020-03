【齊心抗疫】公立醫生指抗疫最辛苦是心理壓力　清潔工人和醫護的付出一樣多

▲ 新界東醫院聯網耳鼻喉科醫生陳寶玲指,醫護面臨的心理壓力,又感謝清潔工人的付出。

新冠肺炎疫情肆虐,醫院管理局在社交網站上發布一段由新界東醫院聯網耳鼻喉科醫生陳寶玲主講的影片,講出醫護面臨的心理壓力,又感謝清潔工人的付出。

陳寶玲指出,醫護行業不是為了舒適的生活,而是應該要衝鋒陷陣。因此醫護人員應在有限度的防護裝備下,盡量保護自己和醫療病人。她又指出最辛苦的是自心理壓力,例如放工後是否會應該不回家睡覺?又或者是否應該住在酒店或宿舍直至疫情過去?相信這些煩惱在疫情以外,也十分擾人。



陳寶玲同樣提到清潔工人的付出是不能夠被看小的,他們與醫護的付出一樣都是那麼多,

當中沒有一個人需要領功,因為每一個人也在付出。

影片末段再次呼籲市民保持社交距離,以減輕醫護人員壓力,想觀看陳寶玲醫生的片段,即按

▲ (網上截圖)

另一方面,東區醫院的醫護人員亦有在一段網上片段中再次提醒大家要戴口罩及勤洗手,洗手要記得洗足20秒。又呼籲市民應留在家中避疫,指其實待在家中也有很多事可以做,例如看書,上網等,續提醒外面食肆可能會有比較多細菌,因此在家下廚都是個好選擇。

有醫護人員亦指出自己在脫下工作服後,同樣是香港市民,下班後都會堅留家中,又再重申「we stay at work for you, you stay home for us.」的呼籲。

記者:郭家穎