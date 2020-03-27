【歧視留學生】西班牙留學生回台灣做好家居隔離　遭同座住戶歧視要求搬走

▲ 留學生從西班牙返台灣做好家居隔離措施，被同座住戶歧視要求搬走。

新冠肺炎疫情蔓延全球，歐洲、美加等多國確診個案急增，不少在當地留學生也紛紛返回自己的國家。近日一名留學生從西班牙返回台灣，接受家居隔離，但遭管理處人員及住戶歧視，要求他搬走。留學生拍片表示，隔離期間沒再踏出家門，垃圾也經過消毒才扔掉，而且病毒檢驗也呈陰性。他稱，即使完全配合居家檢疫，也被認為「從外國回來，就一定會留下病毒」。

大廈管理處：你為大家帶來麻煩

台灣當局規定，從3月19日凌晨零時起，所有入境者均須接受14天居家檢疫。據台媒報道，台灣一名姓鄭學生1月去西班牙留學，但由於疫情嚴峻，提早於3月19日返台，並開始14天家居隔離。他本來與家人共4人住在台北，但因為要隔離的緣故，他搬往親人在台南空出的單位，單位是買回來，而不是租的。

不過，大廈管理處職員卻致電請他搬走。對方說：「這是你的家事，你應該回你家隔離，你全部家人去旅館啊！」職員又指他住在大廈，為大家帶來麻煩，並稱「現在大家都要消毒，現在大家都對我們很反感。」

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從機場返回住宅 做好消毒措施

鄭姓學生稱，從上飛機一刻到抵達住宅大廈，也一直做好防疫措施。他表示，乘搭11個小時的長途機，自己全程沒去廁所，也沒在機上進食，一直戴著口罩。抵達桃園機場時，自己所有行李已用酒精噴一次；步入台南的住宅大廈後，也沒觸碰大廈內任何器材；乘搭升降機時，是父親替他按掣。

拍片那天，是他隔離的第4天，除了拿食物外，就沒有開過門。而且，是請對方放在門外，並待他們走遠，乘搭升降機後，才在門口取餐，「沒有踏出去，只是伸手拿進來，而且戴著口罩。」

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學生：垃圾噴了酒精才扔掉

不過，就在他隔離的第二天，大廈管理處就致電叮囑他不要把垃圾拿出去。但他表示，在收到電話前，親人已替他們拿走垃圾，並扔到垃圾車那裡。而且，連垃圾也經過消毒。鄭姓學生稱，掉垃圾之前，所有的回收物品已用洗潔精洗過，然後噴上酒精；垃圾包好後，再噴酒精才拿出去。

管理處職員卻問他：「為何不留在你的西班牙，為甚麼要回來，害我們大家這樣。」職員又稱，住戶為此很反感，甚至想親自來對話。鄭姓學生拍片表示，理解大家會有憂慮，但自己已「完全配合居家檢疫的所有規定」，沒違反規定。而且他在機場已接受唾液檢驗，結果呈陰性。

學生：希望大家互相尊重

但他無奈地說：「不管我們做了多少保護，他們就是一直在講，我們一定會有病毒的。認為從外國回來，就一定會留下病毒。」他認為自己所做的一切措施，正是尊重他人的行表現，也沒有人想染病。他希望大家互相尊重，做好防疫措施保護自己，不要過度恐慌，也不要推卸責任給所有入境人士。

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責任編輯：王俊賢