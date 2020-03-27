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【開心速遞】龔燁水手服女戰士造型登場　張景淳：有無睇到拳頭硬晒？【有片】

娛樂 12:42 2020/03/27

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

被抽起單元昨晚終播出，龔燁為哄熊若水以水手服女戰士造型登場。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》早前被抽起的一集「女戰士之心結」終於在昨晚播出。早前因為當中情節觸及動漫禁忌被投訴，劇組有關方面臨時將該集抽起。經補拍部份鏡頭後，這集有關「龔水戀」一周年的單元終在昨日播出。

原定於3月15日播出的第818集《愛‧回家之開心速遞》、「女戰士之心結」單元，因劇組採用現成的公仔改裝成劇中的道具，加上因為飾演龔燁的張景淳在當中有反串Cosplay的情節，觸怒了部份動漫迷並惹來投訴，最後劇組決定臨時抽起該劇。

【開心速遞】張景淳預告停播單元兩周內播出　呂慧儀為停課兒子準備習作

後來張景淳以及飾演熊若水的呂慧儀出席劇集宣傳時，透露該單元將會補拍部份鏡頭，並預計於兩周內出街，著「龔水CP」迷不用擔心。對比昨晚播出的部份，相信劇組只補拍了有關figure道具的鏡頭。

最終這集於昨晚（3月26日）播出，兩位主角分別在社交網站發放花絮照作預告，張景淳更笑謂：「有無睇到個拳頭硬晒？」吸引大批粉絲讚好，並表示一定會追看劇集播出。

【開心速遞】龔水戀1周年劇情惹網民不滿被抽起　呂慧儀：願人人能凡事往好處想

「女戰士之心結」的劇情講到，熊若水發現男友龔燁的衣櫃內藏有一隻性感動漫女figure，又撞破他找來配音員鄭小姐為公仔錄音，若水以為龔燁背著她藏有不為人知的愛好。

後來才得知因為動漫女角「出水亞美」的配音員聲音與龔燁已故母親的聲音非常相像，為了哄父親吃藥所以才特地找對方為公仔錄音，希望能成功讓龔父聽話準時服藥。

撰文 : TOPick柴犬出動

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