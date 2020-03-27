【新冠肺炎】消息：行政會議下午召開特別會議　或限制市民公眾聚集人數

▲ 消息指行政會議下午召開特別會議，或限制市民公眾聚集人數。

新型肺炎的新確診個案，近日都處於高位，消息指行政會議下午將召開特別會議，拍板限制市民在公眾場所聚集的立法工作，最快傍晚公布最新措施，消息指港府也一直研究有何方法確保市民保持社交距離。

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近日多名專家也建議需要進一步限制市民的社交聚集，據了解行政會議今日（27日）召開特別會議，拍板限制市民在公眾場所聚集的立法工作。港府律政司研究的範圍，包括：限制食肆營業時間、每張枱相隔的距離，及市民在公眾場所聚會人數限制等。據了解，有專家向政府建議限制人數大概是4至5人。

至於特首林鄭月娥日前提及的「禁酒令」，即禁止全港8600間食肆及酒吧售賣酒精飲品，據了解業界的大力反對之下，最終實施的機會很微。

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根據《預防及控制疾病條例》，特首會同行政會議，若認為有公共衞生緊急事態的情況，可訂立相關規例，毋須經立法會，違例最高可罰款5萬元及監禁超過6個月。因此，政府認為，現行法例已足夠令政府，可以實施限制人群聚集的措施，不需要實施更嚴厲的法律，例如戒嚴令或宵禁。

記者：伍瑋瑋