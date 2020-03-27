  • 26°C
香港時間 : 2020327日 (五) 13:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】消息：行政會議下午召開特別會議　或限制市民公眾聚集人數

社會 12:01 2020/03/27

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

消息指行政會議下午召開特別會議，或限制市民公眾聚集人數。

新型肺炎的新確診個案，近日都處於高位，消息指行政會議下午將召開特別會議，拍板限制市民在公眾場所聚集的立法工作，最快傍晚公布最新措施，消息指港府也一直研究有何方法確保市民保持社交距離。

【新冠肺炎】梁子超倡酒吧及娛樂場所停運14天　盡快切斷傳播鏈

【新冠肺炎】酒吧群組再增11確診　累計24宗屬最多感染

近日多名專家也建議需要進一步限制市民的社交聚集，據了解行政會議今日（27日）召開特別會議，拍板限制市民在公眾場所聚集的立法工作。港府律政司研究的範圍，包括：限制食肆營業時間、每張枱相隔的距離，及市民在公眾場所聚會人數限制等。據了解，有專家向政府建議限制人數大概是4至5人。

至於特首林鄭月娥日前提及的「禁酒令」，即禁止全港8600間食肆及酒吧售賣酒精飲品，據了解業界的大力反對之下，最終實施的機會很微。

【新冠肺炎】許樹昌指須找出感染群組源頭　倡限社交人數措施折斷社區傳播鏈

【新冠肺炎】許樹昌：新冠肺炎社區傳播風險較沙士高　無病徵患者同樣可引發傳播

根據《預防及控制疾病條例》，特首會同行政會議，若認為有公共衞生緊急事態的情況，可訂立相關規例，毋須經立法會，違例最高可罰款5萬元及監禁超過6個月。因此，政府認為，現行法例已足夠令政府，可以實施限制人群聚集的措施，不需要實施更嚴厲的法律，例如戒嚴令或宵禁。

記者：伍瑋瑋

立法會 行政會議 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 酒吧

最高瀏覽

【超市感染】女子超市與確診者相隔9分鐘付款中招　醫生何學工解構超市5大感染高危位
17:42 2020/03/26
【超市感染】女子超市與確診者相隔9分鐘付款中招　醫生何學工解構超市5大感染高危位
【口罩供應】HKTVmall口罩1至2周內發售約2元一個　王維基：做口罩不是為賺錢
18:07 2020/03/26
【口罩供應】HKTVmall口罩1至2周內發售約2元一個　王維基：做口罩不是為賺錢
【港產口罩】CareHK4月初網售200萬個口罩每個不用2元　實惠分店賣20萬個現貨口罩
18:16 2020/03/26
【港產口罩】CareHK4月初網售200萬個口罩每個不用2元　實惠分店賣20萬個現貨口罩