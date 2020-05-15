【KO雙下巴】低頭族姿勢不良易有雙下巴　日本專家教兩個簡單動作還原尖面

▲ 低頭族姿勢不良易有雙下巴，日本專家教簡單2招還原尖面。

雙下巴是不少女性的煩惱，許多人明明體型纖瘦，仍有雙下巴的問題，有日本節目請來專家講解雙下巴成因，除了肥胖，不良姿勢是導致雙下巴的主因。專家分享了簡單2招還原尖面。

日本節目《この差って何ですか》近日請來美容中心「WOVE Clinic」中目黑分部總院長髙瀬聡子拆解雙下巴成因。她表示，肥胖的人臉部脂肪較多，容易有雙下巴。不過許多身型纖瘦的年輕女性亦擁有雙下巴，是由於日常的姿勢不良。

她續指，沒有雙下巴的人，從側面來看，耳朵與肩膀是成一直線的，但許多有雙下巴的人，耳朵會比肩膀靠得較前，這是由於頭部長期向前傾所致。她解釋，臉部有30組肌肉與頸椎相連，若頭部向前傾，相連的肌肉會跟著向前，導致肌肉變得鬆弛，形成雙下巴。

▲ 低頭族容易有雙下巴。（節目截圖）

髙瀬表示，部分人天生有頭部前傾的問題，但許多低頭族長期使用電話及電腦，會養成頭部向前傾的習慣。她分享了兩招趕走雙下巴。

1. 改善行路姿勢

不少人走路時會不自覺「寒背」，令頭部慣性向前傾，髙瀬指走路時，要微微向上望，保持挺胸，雙手要前後擺動，有助改善「寒背」情況，以及避免因「寒背」導致頭部前傾形成雙下巴。

2. 墊毛巾平躺

躺在地板或床上，在背部墊一條毛巾，毛巾需捲成圓筒狀，每日躺10分鐘，令胸部挺起，有助矯正頭部前傾的問題。

▲ 墊毛巾平躺。（節目截圖）

責任編輯：羅嘉欣