【英國疫情】5歲兒發高燒42.3℃狂嘔出現幻覺　確診後哭問媽媽︰我要死了嗎？

▲ 英國一名5歲男童確診新冠肺炎，一度以為自己快要死掉，令媽媽感到心碎。

新冠肺炎疫情肆虐全球，歐美現成為重災區，當中英國的確診個案已突破1.1萬宗，有不少兒童中招。英國一名確診5歲男童病情嚴重，曾發高燒至42.3度，更感到頭痛欲裂、食慾不振，甚至出現幻覺，媽媽緊急叫救護車時，更一度以醫院太繁忙為由被拒絕，令無助的兒子詢問媽媽︰「我要死了嗎？」媽媽聞言感到心碎。

據英國《每日郵報》報道，5歲男童Alfie於上周上完游泳課後出現病徵，聲音開始沙啞及咳嗽，媽媽Lauren不以為然，以為是喝到泳池水造成。

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兩日後，Alfie開始發燒至38.4度，雖然他告訴媽媽身體感覺良好，但翌日其體溫突飆高至42.3度，不願吃飯、不喝水，還說他動不了。媽媽於是緊急叫救護車，但接線人員稱醫院太忙及病床不足無法接收，要求她留在家中先為兒子嘗試降溫。

▲ 5歲男童曾發高燒至42.3度，食慾不振，更出現幻覺。（Lauren Fulbrook's fb圖片）

醫院一度以無病床為由拒收

媽媽表示，兒子當晚立即病情惡化，出現嘔吐及幻覺等症狀，他不斷哭泣，並指頭痛得快要爆炸。媽媽再次緊急電召救護車，終獲送院救治。兒子經檢測後，確診對新冠肺炎病毒呈陽性反應。臥病在床的他不斷顫抖、喘氣，感到無助及痛苦問道︰

媽媽，我要死了嗎？

看著兒子眼中的恐慌和不安，媽媽感到心碎。醫院准許有輕微感冒的媽媽留低照顧兒子，第二日醫生開藥後讓他們回家隔離。媽媽形容醫院的情況像一座「鬼城」，所有醫護人員均穿上保護裝備及戴上口罩。

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▲ 男童服藥後情況好轉，現正在家中隔離。（Lauren Fulbrook's fb圖片）

媽媽呼籲不要再出門社交

媽媽近日在社交網站facebook上載兒子的相片及發帖文訴說兒子的情況，指兒子經一星期後有好轉，但仍有咳嗽和發燒。她特別提醒網民，不要再輕視新冠肺炎，暫時不要再出門進行社交活動。

這是我人生中最糟糕的經歷之一，看著兒子由精力充沛，變成不吃不喝不動，作為媽媽我感到無能為力。新冠肺炎不是開玩笑，請大家待在家中，人與人之間要拉遠距離，疫情才有機會提早結束。

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責任編輯︰林綺玲