【初生寫真】楊思琦與囝囝拍寫真　大讚兒子全程配合

▲ 楊思琦今年二月誕下兒子。（取自楊思琦IG）

現年41歲的楊思琦，2019年與圈外男友於美國結婚，並向傳媒分享懷孕喜訊，兒子豬豬於2020年2月12日出世，事隔8年，與女兒楊卓穎（Krystal）湊成「好」字。今日（3月27日）楊思琦更在個人社交媒體分享兒子的初生照片。

▲ 楊思琦與兒子合照。（取自楊思琦IG）

初生寫真曝光

楊思琦並享兒子拍攝寫真的影片和照片，並代入兒子豬豬的角度配文：「今次mummy帶我去影『寫真』！嘩！係『初生寫真』啊！第一次影靚仔相，勁開心！哈哈，原來有幾個造型添！你哋鍾意邊款多啲？」

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▲ 楊思琦兒子獨照。（取自楊思琦IG）

兒子在拍攝過程中亦相當配合：「又有咁多靚姐姐同我着靚衫、扮型仔，幫我開暖氣，打靚燈！個個都錫晒我，對我好好喔！

配合拍攝

楊思琦兒子更「瞓」足全程：「 最驚喜係，原來佢哋仲安排左一張超舒服的床俾我瞓！等我全程可以瞓住覺嚟影相，秉承我豬豬一向『貪睡』的本色，真係好嘆呀！好多謝攝影師姐姐的耐心指導，教我擺出唔同嘅瞓覺姿勢嚟影相，張張相我都好鍾意啊！」

▲ 楊思琦讚兒子十分合作。（取自楊思琦IG）

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從文字中可見，楊思琦很珍惜拍家庭照的時刻：「加埋豬豬family的成員一齊陪住我影相實在太開心呢！等我可以留住美好一刻！返去要飲多幾樽奶慶祝先得yeah......」

兒子生父保密

▲ 事隔8年，楊思琦湊成「好」字。（取自楊思琦IG）

對於另一半的身份，楊思琦採保密政策，因為兒子爸爸是圈外人，希望能低調，楊思琦形容遇上老公是「搵到愛的森林」：「他對我好好，用心地愛我，大家一拍即合，拍了超過半年拖，大家相處了1年左右。」楊思琦強調：「最緊要兩人相愛，給我保護段關係啦！」