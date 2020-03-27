【齊心抗疫】88歲柏金遜症婆婆支援前線醫護抗疫　強忍手顫抖努力車縫口罩感動全城

▲ 西班牙一名患柏金遜長者不理自己雙手顫抖，也要車縫口罩供醫護人員抗疫使用。

新冠肺炎肆虐全球，確診人數持續遞升，前線醫護疲於奔命之時，亦擔憂防疫保護裝備不足危及性命。截至今日（27日），西班牙是繼美國、中國和意大利，最多新冠肺炎確診者的國家，逾56,000宗確診，死亡人數超過4千人。西班牙有一名患柏金遜婆婆忍受自己的病患，為醫護製口罩，有關影片上載至網絡，叫人痛心又感動。

綜合外媒報道，於3月22日，有位居於西班牙阿爾瓦塞特女網民Cristina Gonzalez Alfaro分享一般感動萬民影片，影片約長2分鐘，一名88歲婆婆戴上口罩坐在衣車前工作，戴上口罩的她努力縫製口罩。可是婆婆雙手不斷顛抖，對拍片者不停說話，聽得出她未能清晰地說出完整句子。

柏金遜令雙手顫抖難縫紉

該名婆婆原來患有柏金遜症，柏金遜症多發生在60歲以上長者，是神經系統疾病之一，最明顯病徵是震顫，患者動作變得緩慢，走步及語調都會出現變化等，影響日常生活。

▲ 患柏金遜症婆婆手震地努力車縫口罩。（影片截圖）

影片中的婆婆手不斷震，見她車縫口罩很艱難，當她拿起剪刀剪掉線頭時，更一度拿不穩弄掉剪刀，她未有放棄，忍受顛抖帶來的不便，堅持慢慢地製作口罩。

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提供口罩支援前線醫護

雖然婆婆製作每一個口罩都得來不易，需要花很長時間，但見她身旁堆了大量口罩，就知她製努力。她縫製口罩是希望給缺乏資源的前線抗疫醫護人員，盡自己一分力支援。她以身作則教導孩子孫兒，不要善小而不為，希望人人積小成多幫助為大家抗疫作戰的人員。如同帖文提及所有人都是戰士，即使微如沙塵，也可發揮自己作用。

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惹哭網民感動全城

有關影片上傳迅速在網絡廣傳，截至現時已引起超過38萬名網民轉發分享，有關影片可按此觀看。

各國網民留言大為感動，大讚婆婆之時，又心痛年紀大的她要忍受病痛，留言包括：「很難過，但同時多謝婆婆的付出」、「希望大家都以婆婆為榜樣，盡力支援抗疫」、「看了哭起來，婆婆要健康」等等。

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責任編輯：王明芳