【疫情減壓】清拆前遊九龍城美東邨　冰室中藥舖懷舊遊

▲ 趁美東邨美東樓在年底清拆前，周末不妨到那裏走走。

疫情下大家無法外遊，其實香港區區有故事，有心發掘驚喜不絕。這次由「the_ blanks x 維城觸蹟 (HeritageFootprints.hk)」 帶大家遊走九龍城區，遊走九龍寨城公園及快要清拆前的美東邨，從昔日「不三管」的地段到懷舊屋邨行，再到活化為冰室的前藍恩記石材廠，半天遊最是合適。

▲ 九龍寨城公園內的「南門懷古」，保留了戰後的鋼筋水泥柱地基作為歷史見證，充滿廢墟美感。（攝影︰馮柏偉）

主打本地掌故遊的維城觸蹟，將在明天舉辦「香港情懷導賞團：龍城演義」徒步團，由2pm至430pm，路線由包括九龍寨城公園、美東村、楊侯古廟及石屋家園等景點，記者先邀請他們的導賞員翁漢輝陪我走一次，沿途聽掌故、與街坊閒話家常，實在獲益良多。

第1站︰九龍寨城公園 衙署庭園風情

如今已消失了的九龍城寨，是香港歷史極重要的部份。九龍城寨長期處於「三不管」的狀態，中國政府不能管、英國政府不想管、香港政府不敢管，黃賭毒、無牌牙醫、山寨工場等又與平民生活並存，如迷宮般的窄巷及違章建築，成了外國人眼中的神秘而具獵奇色彩的地帶。

九龍城寨清拆工程於1994年4月完成，現已成「九龍城寨公園」，一片青蔥景緻。公園分為「衙府緬昔」、「獅子窺園－邀山樓」、「八徑異趣」、「歸璧半亭」等景區，具中式庭園韻致，個人覺得「南門懷古」最為可觀，其「廢墟feel」的鋼筋水泥柱，其實是戰後的樓宇地基，拆九龍城寨時遺下一片以作保留。

▲ 九龍寨城公園內有不少庭園，在疫情下可來散步抖抖氣。（攝影︰馮柏偉）

另外「衙府緬昔」亦具可觀性，原為九龍巡檢司的衙署，與寨城同於1847年建成，1899年清朝官兵撤離後，衙門曾被不同的教會團體租用包括老人院，「門口還有一個almshouse（救濟院）的名字，保存了其用途原意。」

▲ 「衙府緬昔」內有不同的房間，內以投影形式介紹昔日九龍城寨內的各式行當。（攝影︰馮柏偉）

此衙署還有個小小的九龍城寨歷史展覽，還原當年的庶民生活－－這不得不感激日本人對城寨的熱愛。港人眼中城寨是藏污納詬之地，但在清拆前，不少日本雜誌攝影師特意來城寨作了一趟深入的記錄，展覽的「大相」所用正是吉田一郎所著《九龍城探訪 魔窟で暮らす人々》的照片，他曾挨家逐戶的拍了大相城寨的相片，當中有牙醫所、士多、水井等等，今天這些資料看來都極度珍貴。

九龍寨城公園

開放時間︰630am至11pm

第2站︰美東邨美東樓 見證「招牌王」字體

九龍寨城公園的對面就是最原始的舊美東邨，它是1973年4月香港房屋委員會成立後，第一個建成的屋邨，雖然當時只有一幢樓宇，但同時也反映出香港總督麥理浩帶領下的10年建屋計劃，見證過城寨清拆，機場搬走，意義深遠。

▲ 美東樓兩層的是商舖，今天其設計在公屋內已所見不多。（攝影︰馮柏偉）

2017年8月房屋委員會宣佈計劃重建美東樓和美寶樓，預計明年初開始清拆。記者上星期走訪，不少低層商戶亦已遷出，只有部份還有營業，氣氛冷清。翁漢輝說，「最低兩層商舖與住宅連接，公屋來說很少見，還有麻石組成牆身的辨事處。」我則覺得極似新加坡的組屋設計。

▲ 美東邨美東樓將在年底開始清拆，要去參觀是時候。（攝影︰馮柏偉）



在美東樓地舖中，有這間義興餐廳，自1975年開業至今，室內是傳統的舊式茶餐廳裝潢，綠色水磨石地磚、茶水間則飾以花磚牆身，當年更成為好立克的廣告取景地（諸葛紫歧版），炒粉麵飯咖啡奶茶樣樣齊備，吸引不少的士司機和街坊幫襯。

▲ 主打街坊生意的義興餐廳裝潢懷舊，茶水間都是傳統的立體花磚牆身。（攝影︰馮柏偉）

多行幾步，則到這間勝德中西藥行，已幾近清空，跟店主蕭太聊起，說「舖將今年8月結束以配合美東村重建計劃，都已收好補償金。門口『勝德中西藥行』幾個字是醫師丈夫專程去西環找區建公題字，因為當時有説法是：由區建公題字的店舖不會執笠。」

▲ 這「勝德中西藥行」招牌，原來是著名的書法家區建公所題，今天區翁的提字商號已所餘無幾。（攝影︰馮柏偉）

區建公（1887年－1971年）原來活躍60年代的他有「招牌王」美譽，不少商家的寶號都替他題字，如奇華餅家(沿用此今)、李錦記、「好到底」麵家等，惟今天所存已不多，翁漢輝還提到當年找區建公題字，60年代底一個字要潤金300多港元，以當年的物價絕對「筆底生金」了！

第3站︰前石材屋 活化休閒冰室

在美東邨徒步約5分鐘，就到這間「石屋家園」，它屬三級歷史建築，昔日稱為侯王廟新村，日軍統治期間這裏用作徙置區，石屋結構主要為石塊、磚塊和木材，配以傳統金字形斜頂。其門口寫著「藍恩記 承造山墳墓碑石料各項工程」的牌還保留意。

▲ 石屋家園的前身「藍恩記」造石廠招牌，今天還保留著。（攝影︰馮柏偉）

翁漢輝說，因為對面有個基督教墳場，「藍恩記」是專做山墳石碑供應對面的需要，後來結業，今天這石屋家園已由永光鄰舍關懷服務隊營辦為冰室，記者上星期日走坊，不少遊客在空庭用下午餐，綠樹林蔭下氣氛休閒。

▲ 石屋家園外有品嘗咖啡的庭園。（攝影︰馮柏偉）

石屋家園

地址︰九龍城聯合道133號

電話︰2325 0111

導賞團時間︰周二至周六 - 10:30 及 14:30，周日14:30費用全免，請先預約，每團最多25人

交通︰樂富港鐵站B 出口

撰文︰馮柏偉