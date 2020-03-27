【新冠肺炎】民建聯倡法援資助業主立案法團處理招牌僭建　律師會免收會費

▲ 周浩鼎（中）強調，明白社會上有更多行業需要派錢，故不會要求政府向法律界派錢，只是希望政策能做到某程度上的「拆牆鬆綁」。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情影響各行各業，如早前司法機構停擺近兩個月，處理訴訟的中小企律師樓工作陷入停頓，民建聯指有律師樓職員需放無薪假或被裁員，故今（27日）向政府及律師會提一系列助業界紓緩措施，如寬減或分期付款專業執業證書年費及會費、容法援資助業主立案法團處理招牌僭建問題等。

民建聯專業事務委員會主席黃國恩指，香港有逾900間律師樓，當中9成為中小企，而法庭停擺兩個月導致處理訴訟的律師樓零收入，更得悉有律師樓需要員工放無薪假或裁員。民建聯副主席又稱，律政司司長鄭若驊作為部門首長，主動了解業界需要屬「責無旁貸」，惟目前「睇唔到呢方面嘅舉措」。

周浩鼎強調：

唔係話法律界面臨好大問題，亦唔係要政府派錢，只係政策上的一些拆牆鬆綁，幫助減輕業界負擔。

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民建聯建議政府修改政策，容許法援擴展資助業主立案法團處理僭建招牌問題，黃國恩解釋指，多舊樓業主立案法團資源有限，而大樓外招牌僭建問題必須透過聘請律師與違法僭建者交涉及申請法庭命令，才可要求清拆，否則又會有機會構成刑事毁壞。而法援若可資助業主立案法團處理相關問題，既可幫助業主，亦能增加律師樓收入。

民建聯又促請法援盡快清繳律師樓已完成案件的費用，黃國恩透露，法援拖欠律師樓費用一直為人垢病，

拖半年至一年都有，但非常時期就應加快效率，如一至兩個月。

另外，民建聯亦籲律師會免收專業執業證書及會費，及安排減免或讓律師樓分期支付專業保險費。

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記者：鄧凱文