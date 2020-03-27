Gundam X Hello Kitty45周年的聯乘　日本別注版即日網上開售【附購買詳情】

▲ Gundam X Hello Kitty 日本別注版，即日網上開售啦！

去年為配合機動戰士高達40周年及Hello Kitty45周年的聯乘項目「Gundam vs Hello Kitty」，一推出已引起熱議，這個跨年大製作早前更在YouTube發放了3集簡短動畫，短短數分鐘已讓一眾粉絲大叫 Kawaii。

2020年Gundam與Hello Kitty再度啟航，今次開宗明義以「愛與和平」作主題。2 月底先推出 Gundam X Hello Kitty公仔和模型，內裏有SDCS原祖高達及Hello Kitty各一款，Kitty可以站姿或坐姿擺放，頭部更可以和高達合體，售價為2,530日圓/178港元。

▲ 2月底發布的兩款公仔和模型，HELLO KITTY可與Gundam合體。（官網網片）

3月底最新加推的別注版周邊系列，則以可穿戴及帶在身邊的實用產品為主，包括衛衣、Tee、帽子等，Hello Kitty裝扮成高達、渣古，背景為原始場景，配上徽章圖案，都是特別為Loveless愛與和平系列全新設計；項目還有毛巾、杯、鎖扣及鏡子等，一看陣營已知將俘虜不少少女心。系列即日起可於官網預訂，（部分產品3月28日才正式開售）預計2020年05月發貨。

▲ Gundam vs HELLO KITTY 化粧袋，1,650日圓/116港元。（官網網片）

▲ Gundam vs HELLO KITTY 匙扣共9款，每件880日圓/62港元。（官網網片）

▲ Gundam vs HELLO KITTY 大圍巾 2,200日圓/155港元。（官網網片）

撰文：陳絲韻