【口罩供應】莎莎開售AQ BIO滅菌除臭噴霧 全線莎莎香港分店開售【內附地址】
精明消費 12:25 2020/03/27
本港新冠肺炎確診數字每日攀升，防疫措施不能鬆懈。莎莎今日（27日）在Facebook宣布開售AQ BIO滅菌除臭噴霧及YUHANROX 消毒濕紙巾等產品。
AQ BIO 多功能滅菌配方500ml / 230ml（只限莎莎香港分店發售）
500ml售價：$560/支
230ml售價：$280/支；$476/2支
- 化解常見病菌達99.999%
- 純天然植物萃取
- 消毒、殺菌、淨化、去除異味
- 可噴皮膚、物件、空氣
購買2支500ml裝，即可獲贈230ml裝1支
AQ BIO 寵物滅菌除臭配方230ml（只限莎莎香港分店發售）
售價：$280/支；$476/2支
- 滅菌99.999%
- 消毒、殺菌、除臭
- 可噴於寵物全身及其日用品
AQ BIO 肌膚抗菌修護配方230ml（只限莎莎香港分店發售）
售價：$280/支｜$476/2支
- 化解常見病菌達99.999%
- 純天然植物萃取
- 消毒、殺菌、抗敏消炎、抗氧化
- 可噴皮膚
ANTIS 消毒噴霧55ml (青檸味/青瓜味)（全線莎莎分店有售）
售價：$24.9/支
- 70%酒精濃度
- 隨時隨地使用，無須沖水，用後清爽不黏手
韓國YUHANROX 消毒濕紙巾20片裝（全線莎莎分店有售）
售價：$15/包, $25/2包
- 含苯扎氯銨，有效殺菌99.9%
- 有效殺滅大腸桿菌、金黃葡萄球菌及腸道沙門氏菌
- 配方清爽，可保持雙手潔淨
莎莎表示以上產品不設派籌，貨量有限，先到先得，售完即止。⠀
莎莎分店地址：https://bit.ly/2UklmeY
責任編輯：王芷瑩