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【口罩供應】莎莎開售AQ BIO滅菌除臭噴霧　全線莎莎香港分店開售【內附地址】

精明消費 12:25 2020/03/27

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

莎莎開售防疫用品。（圖片來源：莎莎Facebook）

本港新冠肺炎確診數字每日攀升，防疫措施不能鬆懈。莎莎今日（27日）在Facebook宣布開售AQ BIO滅菌除臭噴霧及YUHANROX 消毒濕紙巾等產品。

AQ BIO 多功能滅菌配方500ml / 230ml（只限莎莎香港分店發售）

500ml售價：$560/支

230ml售價：$280/支；$476/2支

  • 化解常見病菌達99.999%
  • 純天然植物萃取
  • 消毒、殺菌、淨化、去除異味
  • 可噴皮膚、物件、空氣

購買2支500ml裝，即可獲贈230ml裝1支

AQ BIO 寵物滅菌除臭配方230ml（只限莎莎香港分店發售）

售價：$280/支；$476/2支

  • 滅菌99.999%
  • 消毒、殺菌、除臭
  • 可噴於寵物全身及其日用品

AQ BIO 肌膚抗菌修護配方230ml（只限莎莎香港分店發售）

售價：$280/支｜$476/2支

  • 化解常見病菌達99.999%
  • 純天然植物萃取
  • 消毒、殺菌、抗敏消炎、抗氧化
  • 可噴皮膚

ANTIS 消毒噴霧55ml (青檸味/青瓜味)（全線莎莎分店有售）

售價：$24.9/支

  • 70%酒精濃度
  • 隨時隨地使用，無須沖水，用後清爽不黏手

韓國YUHANROX 消毒濕紙巾20片裝（全線莎莎分店有售）

售價：$15/包, $25/2包

  • 含苯扎氯銨，有效殺菌99.9%
  • 有效殺滅大腸桿菌、金黃葡萄球菌及腸道沙門氏菌
  • 配方清爽，可保持雙手潔淨

莎莎表示以上產品不設派籌，貨量有限，先到先得，售完即止。⠀

莎莎分店地址：https://bit.ly/2UklmeY

責任編輯：王芷瑩

疫情 肺炎 武漢肺炎 新冠肺炎 口罩

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