【口罩供應】莎莎開售AQ BIO滅菌除臭噴霧　全線莎莎香港分店開售【內附地址】

▲ 莎莎開售防疫用品。（圖片來源：莎莎Facebook）

本港新冠肺炎確診數字每日攀升，防疫措施不能鬆懈。莎莎今日（27日）在Facebook宣布開售AQ BIO滅菌除臭噴霧及YUHANROX 消毒濕紙巾等產品。

AQ BIO 多功能滅菌配方500ml / 230ml（只限莎莎香港分店發售）

500ml售價：$560/支

230ml售價：$280/支；$476/2支

化解常見病菌達99.999%

純天然植物萃取

消毒、殺菌、淨化、去除異味

可噴皮膚、物件、空氣

購買2支500ml裝，即可獲贈230ml裝1支

AQ BIO 寵物滅菌除臭配方230ml（只限莎莎香港分店發售）

售價：$280/支；$476/2支

滅菌99.999%

消毒、殺菌、除臭

可噴於寵物全身及其日用品

AQ BIO 肌膚抗菌修護配方230ml（只限莎莎香港分店發售）

售價：$280/支｜$476/2支

化解常見病菌達99.999%

純天然植物萃取

消毒、殺菌、抗敏消炎、抗氧化

可噴皮膚

ANTIS 消毒噴霧55ml (青檸味/青瓜味)（全線莎莎分店有售）

售價：$24.9/支

70%酒精濃度

隨時隨地使用，無須沖水，用後清爽不黏手

韓國YUHANROX 消毒濕紙巾20片裝（全線莎莎分店有售）

售價：$15/包, $25/2包

含苯扎氯銨，有效殺菌99.9%

有效殺滅大腸桿菌、金黃葡萄球菌及腸道沙門氏菌

配方清爽，可保持雙手潔淨

莎莎表示以上產品不設派籌，貨量有限，先到先得，售完即止。⠀

莎莎分店地址：https://bit.ly/2UklmeY

責任編輯：王芷瑩