【開心速遞】「譚何容儀」文青少女時代照曝光 吳香倫教陳榮峻唱歌譜戀曲
在TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》「譚道德」陳榮峻和「譚何容儀」吳香倫在劇內劇外都是CP。當日，陳榮峻和吳香倫（Helen）是在K房譜出戀曲，發展成情侶後在2018年結為夫婦。
在《愛‧回家之開心速遞》日前播出的一集「道德紀念日」，講述譚道德和譚何容儀相戀到結婚的愛情故事，分別由吳天佑及港姐梁敏巧飾演年輕的譚道德和譚何容儀。
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真少女儀舊照曝光
梁敏巧於日前在個人社交平台貼出兩代譚氏夫婦的世紀合照，更分享家中一直珍藏的真少女儀照片，不少網友都大讚少女時代的吳香倫樣子清秀，並指峻哥有眼光！她寫道：
德哥哥同容儀真係超級無敵Niceeee!!! 又玩得又教我勁多嘢！！！
等我個緊張仔放鬆放鬆 Ps附上翻版少女儀(me) and 屋企珍藏真少女儀~
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相戀於黃昏
峻哥和Helen曾接受TOPick訪問分享二人的相戀過程，峻哥回想：
那時知道她教人唱歌，我又想學幾首歌傍身，可以在敬老活動當義工時唱給老友記聽，所以便找她教我唱歌。
她卻說只在YWCA教唱歌，學生全是女性，不如私下在卡拉OK一起練歌啦。我們真真正單獨『約會』，就是在卡拉OK開始。
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姊妹齊登台
具演藝天份的Helen出身於演藝世家，其父親為粵語長片明星吳殷志，妹妹則為歌手吳江倫。
童年時的Helen參加過《全港民歌公開歌唱比賽》，憑一首中國民歌《紡織姑娘》勇奪「十五歲以下組別」的冠軍。
11歲的Helen年紀小小已在荔園登台唱歌，剛剛小學畢業的她一邊進修英語，一邊繼續當職業歌手。
70年代，Helen曾與陳浩德、鄭君綿、鄭錦昌等推出多張雜錦專輯，又曾為邵氏電影《蛇王子》女主角林珍奇幕後代唱及推出電影原聲大碟。
Helen於1979年推出的個人專輯《簾捲西風》一直流行至今，其後她與同為歌手的妹妹吳江倫遠赴美國、加拿大、澳洲、法國等地登台演唱。
撰文 : TOPick柴犬出動