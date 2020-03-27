【開心速遞】「譚何容儀」文青少女時代照曝光　吳香倫教陳榮峻唱歌譜戀曲

▲ 「譚何容儀」吳香倫少女時代充滿文青氣質。

在TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》「譚道德」陳榮峻和「譚何容儀」吳香倫在劇內劇外都是CP。當日，陳榮峻和吳香倫（Helen）是在K房譜出戀曲，發展成情侶後在2018年結為夫婦。

在《愛‧回家之開心速遞》日前播出的一集「道德紀念日」，講述譚道德和譚何容儀相戀到結婚的愛情故事，分別由吳天佑及港姐梁敏巧飾演年輕的譚道德和譚何容儀。

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▲ 兩代譚氏夫婦世紀同框。（梁敏巧IG圖片）

真少女儀舊照曝光

梁敏巧於日前在個人社交平台貼出兩代譚氏夫婦的世紀合照，更分享家中一直珍藏的真少女儀照片，不少網友都大讚少女時代的吳香倫樣子清秀，並指峻哥有眼光！她寫道：

德哥哥同容儀真係超級無敵Niceeee!!! 又玩得又教我勁多嘢！！！ 等我個緊張仔放鬆放鬆 Ps附上翻版少女儀(me) and 屋企珍藏真少女儀~

▲ 年輕時的吳香倫樣子清麗脫俗。（梁敏巧IG圖片）

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相戀於黃昏

峻哥和Helen曾接受TOPick訪問分享二人的相戀過程，峻哥回想：

那時知道她教人唱歌，我又想學幾首歌傍身，可以在敬老活動當義工時唱給老友記聽，所以便找她教我唱歌。 她卻說只在YWCA教唱歌，學生全是女性，不如私下在卡拉OK一起練歌啦。我們真真正單獨『約會』，就是在卡拉OK開始。

▲ 陳榮峻與吳香倫於前年結為夫婦。（《經濟日報圖片庫》）

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姊妹齊登台

具演藝天份的Helen出身於演藝世家，其父親為粵語長片明星吳殷志，妹妹則為歌手吳江倫。

童年時的Helen參加過《全港民歌公開歌唱比賽》，憑一首中國民歌《紡織姑娘》勇奪「十五歲以下組別」的冠軍。

11歲的Helen年紀小小已在荔園登台唱歌，剛剛小學畢業的她一邊進修英語，一邊繼續當職業歌手。

▲ （左起）吳香倫與吳江倫經常到世界各地登台演唱。（吳香倫IG圖片）

70年代，Helen曾與陳浩德、鄭君綿、鄭錦昌等推出多張雜錦專輯，又曾為邵氏電影《蛇王子》女主角林珍奇幕後代唱及推出電影原聲大碟。

Helen於1979年推出的個人專輯《簾捲西風》一直流行至今，其後她與同為歌手的妹妹吳江倫遠赴美國、加拿大、澳洲、法國等地登台演唱。