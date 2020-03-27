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【夠細奇則】母子同住232呎公屋間隔大細超　網民轟媽媽自私︰阿仔房逼到轉唔到身

親子 13:22 2020/03/27

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

沙田石門一個232呎的公屋單位設計，網民焦點落在「逼到轉唔到身」的兒子房。

香港住屋空間有限，不少人都居於幾百呎單位，想用盡家中每一寸空間，就要從設計著手。「香港開電視」播出的節目《夠細奇則》，近日介紹位於沙田石門一個232呎公屋單位，經過兩個月裝修後單位煥然一新，不過網民的焦點卻落在「逼到轉唔到身」的兒子房，認為只有主人房大，媽媽很自私。

用雙面衣櫃及儲物櫃分隔2

這個單位是母子同住，大門口左邊是洗手間，兩旁均有收納櫃，放置鞋及雜物。洗手間設有全闊鏡櫃和半腰地櫃，營造空間感。

而配合廚房的間隔，設計師就度身訂造了一個L型地櫃及吊櫃，增加儲物量。雪櫃則放置在廚房門外旁，雖然雪櫃不在廚房，但拿東西還是很方便。

兩房以雙面衣櫃及儲物櫃分隔。（影片截圖）

負責單位的設計師指出，這個只有232呎的細單位，客廳空間僅一百多呎，還要間隔出兩個房間，裝修設計連工程費共18.5萬港元。他認為整個單位的設計重點，可說是以雙面衣櫃及儲物櫃來分隔空間，一邊是主人房，另一邊則是兒子房。

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主人房大兒子房難轉身

主人房衣櫃是雙面櫃的另一門，櫃門用上屋主喜歡的桃紅色，房間即使擺放了雙人床，仍有走動空間。可是，兒子的房間卻頗為狹窄，女主持盧頌恩（妹頭）進內，連轉身都有困難。

主人房即使擺放了雙人床，仍有走動空間。（影片截圖）

兒子的床升高，床下則是儲物櫃，擺放衣物及雜物。兒子平日需爬上床梯睡覺，影片可見床梯較淺，要上床也不容易。

女主持盧頌恩進入兒子房內，連轉身都有困難。（影片截圖）

有不少網民看過節目後，都直指兒子的房間太小了。有網民留言表示︰

對父母都幾自私，自己間房大一大，又勁大個櫃，仲有掛飾，阿仔就逼到轉身都唔得。

個仔千祈唔好生得太高太大隻，妹頭轉身都剛好米8真係存活唔到。

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責任編輯︰駱秀玲

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