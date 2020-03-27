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王菀之為拍MV於冰川彈琴　新歌靈感來自潮拜Björk之旅

娛樂 12:50 2020/03/27

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

王菀之為拍MV於冰川上彈琴 。（mv截圖）

王菀之（Ivana） 新歌《碧玉》MV於全球首播，MV是由Ivana親自執導，更往冰川拍攝，而Ivana更於冰川上彈琴，畫面美麗。而Ivana此歌靈感是來自某次羅馬之旅，雖然那次未能欣賞偶像Björk的演唱會，卻令她感受到老公在身邊的那份幸福感。

Ivana除了發佈新MV外，更跟樂迷分享一個小故事，某次她為自己準備了一份生日禮物。就是跟老公Eric so飛到羅馬欣賞多年偶像Björk的音樂會，卻因一場雷雨，在站着等了幾個小時、全身濕透之後，大會宣布取消。

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王菀之說：「這時候，我終於看到Bjork 了！ 她走到我的眼前，跟大家道歉和道謝，僅一分鐘，然後消失了... 然後發現，準備好要面對的失落感覺，沒有出現，就繼續帶着輕鬆和興奮的步伐離開會場！我心裡知道，是因為這次和我一起經歷的，還有他。陪我坐13小時飛機來看我偶像的音樂會的人，是他。」

（mv截圖）

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Ivana說的那個「他」是老公Eric，二人一起拿著膠袋擋雨，一起又冷又疲累、一起沒有車回酒店，幸好有他都在旁。

王菀之說：「結果，以為是自己送給自己生日禮物，原來是他送給我的幸福。 有時候事情發生真的未如預期，卻能超越如願，只要願意用心感受和接受更大的能量。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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