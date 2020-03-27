【疫情分析】本港4名確診年輕患者失嗅覺和味覺　包括一名19歲英國留學生　

▲ 本港至少有4宗從外地回港的確診患者出現失去嗅覺及味覺徵狀。

新冠肺炎疫情持續，本港昨（26日）新增43宗確診個案，當中最少4宗輸入個案的患者，出現失去嗅覺和味覺的徵狀，他們均有外遊紀錄。

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根據衞生防護中心公布的確診資料顯示，4名失去嗅覺和味覺的患者分別為第420宗、第446宗、第449宗，以及第451宗的3女一男，年齡介乎19至30歲。

第420宗涉及一名27歲女子，她居於跑馬地藍塘道42號，於3月18日出現失去嗅覺及味覺的病徵，現留醫瑪麗醫院；她於倫敦工作，3月22日返港；第446宗涉及一名21歲男子，他是一名英國留學生，居於太子道東638號譽港灣6座，3月21日返港接受強制家居檢疫，3月23日出現失去味覺及嗅覺的病徵，現於伊利沙伯醫院留醫。

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另外，第449宗涉及一名19歲女子，英國留學生，3月24日返港接受強制家居檢疫；並於3月26日出現喉嚨痛、失去味覺及嗅覺等病徵；第451宗涉及一名30歲女子，她是蘭桂坊一間酒吧的職員，居於皇后大道中379號。她曾於3月5日至18日到訪美國；至3月19日出現流鼻水、失去嗅覺、頭痛及呼吸困難的病徵，現留醫瑪麗醫院。

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早前韓聯社於3月25日公布一項調查指，醫生通過電話詢問了3191名韓國大邱市的新冠肺炎確診者，其中15.3%的人（488人）稱自己失去了嗅覺或味覺。韓國國立中央醫療院傳染病專家指出，呼吸道病毒可損害氣味的感知能力，感染者失去嗅覺是很常見的情況，需要進一步研究才能確定失去味覺或嗅覺是否感染新冠病毒的病徵。

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另外，NBA球員爵士Rudy Gobert確診後亦表示自己出現喪失味覺、嗅覺等症狀，已4天聞不到任何東西。英國耳鼻喉科協會主席庫瑪（Nirmal Kumar）早前接受新聞訪問時指出年輕的新冠病毒患者不一定會有咳嗽、發燒等典型症狀，但會失去嗅覺與味覺，即可能代表病毒已經潛伏在鼻腔裡。

記者：郭詩詩