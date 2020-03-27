【東張西望】良心藥房每盒口罩售50元　低價賣N95口罩極速沽清

▲ 《東張西望》採訪一間以良心價賣口罩的藥房。

新冠肺炎全球大流行，口罩仍然非常缺貨，坊間雖然不少藥房都開始陸續有口罩出售，但價錢參差不齊，部分地區生產的口罩售價仍難以被普通市民負擔。TVB節目《東張西望》訪問一間以免炒價發售防疫用品的藥房，非常有良心。

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昨晚（26日）播出的《東張西望》節目講述不少藥房因應疫情爆發，防疫用品的價錢大幅提升，有藥房則澄清並非趁機賺錢，解釋只是因來貨價上升，他們不得已才把價格提升，而非外界所想的發國難財。

不過，疫症之下，仍然有藥房堅守低價發售防疫用品的原則，以$50賣出一盒50個口罩，及$15賣出一個N95口罩，定價回到疫症未發生之前，故深受街坊歡迎，口罩及不少消毒用品仍缺貨。

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▲ 註冊藥劑師吳苑彤。（《東張西望》截圖）

註冊藥劑師吳苑彤指：「疫症剛開始前，我們已有到貨，而且數量比較多，所以都可以做到買一送一的優惠。不過，現在口罩入貨是極度困難，因為貨源短缺，故只可透過一些一直以來的生意合作伙伴增加入口，購入價格相對合理的口罩。」

不過，店舖仍需要支付營運成本，所以能夠一直以免炒價發售口罩，全賴有善心人的支持。吳苑彤表示：「有些有心的藥劑師與醫生資助了一部分，令我們依然可以用便宜的價錢賣出口罩。」

▲ 有藥房以低價發售口罩。（《東張西望》截圖）

該藥房的N95口罩以$15一個出售，比市面的炒價低一截，故每次上架都很快被市民搶購一空。路過光顧的街坊都大讚口罩划算，所以都會買多一點備用。

雖然市面上的防疫用品貨量漸穩定，但疫症未知何時結束，口罩依然是全球最為供不應求的用品，故被抬價得很厲害。面對疫情是全球人民的事，吳苑彤都希望大家可以憑良心做事。

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