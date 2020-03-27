【新冠肺炎】 AirAsia停飛集團大部分航班　管理層及資深員工自願減薪【附停航詳情】

▲ AirAsia指，集團將持續協助各國政府部門將滯留在外的旅客運送歸國以及運送物資的工作。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎全球肆虐，各國實施更嚴謹的旅行限制，航空公司AirAsia宣佈，旗下大部分航班將暫停營運，協助遏制疫情蔓延並確保旅客飛行安全，公司將持續對疫情觀察與評估，並將在疫情改善及相關單位核准後，盡快恢復航班業務。

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▲ AirAsia旗下大部分航班將暫停營運。（AirAsia官網圖片）

AirAsia指，相信暫時停止營運是確保乘客與員工健康的正確做法，為了進一步控制成本與支出，集團全體管理階層及資深員工皆自願減薪與津貼，減薪幅度從最高100%至15%不等，有助集團度過目前極低旅行需求的艱難時期，同時也能夠減少對其他員工，尤其是初級員工的影響。

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AirAsia稱，會透過電子郵件以及訊息通知所有受影響的乘客，乘客可以申請全額退款至AirAsia信用帳戶，有效期間為365天，且出發日期不受365天限制；或者可選擇無限次數更改到2020年10月31日前航班。

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記者：陳曉瑩