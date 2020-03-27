【新冠肺炎】 AirAsia停飛集團大部分航班 管理層及資深員工自願減薪【附停航詳情】
社會 12:43 2020/03/27
新冠肺炎全球肆虐，各國實施更嚴謹的旅行限制，航空公司AirAsia宣佈，旗下大部分航班將暫停營運，協助遏制疫情蔓延並確保旅客飛行安全，公司將持續對疫情觀察與評估，並將在疫情改善及相關單位核准後，盡快恢復航班業務。
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AirAsia指，相信暫時停止營運是確保乘客與員工健康的正確做法，為了進一步控制成本與支出，集團全體管理階層及資深員工皆自願減薪與津貼，減薪幅度從最高100%至15%不等，有助集團度過目前極低旅行需求的艱難時期，同時也能夠減少對其他員工，尤其是初級員工的影響。
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AirAsia稱，會透過電子郵件以及訊息通知所有受影響的乘客，乘客可以申請全額退款至AirAsia信用帳戶，有效期間為365天，且出發日期不受365天限制；或者可選擇無限次數更改到2020年10月31日前航班。
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記者：陳曉瑩