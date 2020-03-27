拆解罐頭迷思 成熟蔬果採摘更高質

罐頭是不少家庭必備的儲糧，但普遍被認為不健康，特別是在講求新鮮的時代，不少人認為罐頭被定性為不健康！原來事實並非如此，註冊營養師Gloria Tse指出，罐頭食品不一定營養價值較低，如果識得選擇，罐頭食物「保鮮」特性，同樣可吃得健康。

罐頭的雛形沿於把軍糧變得方便攜帶和防止食物變壞，歷經時代變遷，罐頭不斷地被改良，由以往的玻璃樽裝變成現時的鋁罐包裝。一般人認為罐頭在製作罐頭食物過程，定必會加入防腐劑或添加劑等，其實這只是一個誤解，就等Gloria 為大家逐一拆解有關罐頭的迷思：

1：罐頭以防腐劑保鮮？

罐頭食品以短時間內進行高溫處理並密封，保留食物的最佳狀態，所以不用添加防腐劑亦可保存相當長的時間。

2.罐頭的添加劑對人體不好嗎？

添加劑也不一定不好，須取決於其採用的成分，例如e330 citric acid 檸檬酸、e300 vitamin C、 e307 維他命E等都是天然的維他命，在一般食物中都存在；而部分添加味道都是天然從香草或肉類提取出來，以e509 calcium chloride氯化鈣是固化劑，都只是礦物質，對人體無害，最主要令湯變得稠杰，而不用在烹調過程中，額外添加太多忌廉或麵粉。

▲ 添加劑的好壞須取決於其成分，部分可令最主要令湯變得稠杰，而不用在烹調過程中，額外添加太多忌廉或麵粉。

3.營養價值一定比新鮮蔬菜差？

製作罐頭食物時，某部分蔬菜水果會在最成熟時才被摘取，確保最香甜的蔬果放入罐內以送到消費者手上，所以蔬果在樹上有更長時間吸收更多營養素。相反，由外地進口的新鮮蔬果因運送過程需時，以防腐爛，部分蔬果會在未完全成熟的時候就被摘取，在運送期間更有可能會流失部分營養素。

罐頭食物製作時需經高溫處理，當中的纖維、蛋白質、碳水化合物、脂肪、維他命A、D、K、礦物質都不會因為高溫處理而受影響，和一般新鮮食物一樣。雖高溫處理過程中會令維他命C和維他命B雜流失，但即使是新鮮蔬菜，經過烹調時都一樣會令這些水溶性維他命流失。

番茄的茄紅素、紅蘿蔔的胡蘿蔔素經過高溫處理都會更容易被人體吸收，而且有少量油分在罐頭湯內，都可以幫助吸收這些脂溶性抗氧化營養素。茄紅素和胡蘿蔔素都可以幫助抵擋紫外線對皮膚的侵害，對戶外活動的人士特別有用。茄紅素同時是抗氧化營養素，或有助降低前列腺癌和乳癌的風險。

▲ 經過高溫處理後，會令番茄的茄紅素、紅蘿蔔的胡蘿蔔素更易被人體吸收。

4.罐頭內的鹽分是否高於成年人每日攝取量？

以罐頭湯作烹調湯品或製作料理時，因其當中味道已十分豐富，部分罐頭食物同時間添加了香草提取物和海鮮提取物，加上大量蔬菜包括番茄、磨菇、洋蔥、蒜蓉、香草等，均經過濃縮製作，所以提取出多種蔬菜的鮮甜味，所煮餸菜時甚少再次加入鹽，還有蔬菜的鮮甜味道，可以令味道更豐富。根據世界衞生組織建議健康成年人每日攝取鈉上限2,000毫克，在選購罐頭時可多加留意其營養資料說明。

▲ 澳洲註冊營養師及體適能教練Gloria Tse 指出，只要識得揀一罐好罐頭，其實一樣可以吃得健康、有「營」！

作為一個精明的消費者，當然要記得在貨架上挑選一罐好罐頭烹調健康有營的美食！於1869年成立的金寶湯，由第一罐蕃茄湯的誕生，至今超過120年歷史，，可靠並值得信賴。

▲ 香甜蕃茄醬、蕃茄蜆肉醬是烹調美食的好幫手。

所有食材均可追溯來源地

每罐金寶湯內的成分均清楚列明，購買時只要細讀就可了解得一清二楚。所選用的食材全都是從世界各地挑選而來，確保富含優質營養，且不會添加任何防腐劑，以新鮮的食材製作成一罐罐適合香港人口味的金寶湯。備有由超過28款不同口味的金寶湯，可分為經典紅湯系列、皇牌白湯系列和意粉愛醬系列，為大家帶來每天的新煮意。

▲ 金寶湯備有由超過28款不同口味的金寶湯，當然少不了經典紅湯系列、皇牌白湯系列的忌廉蘑菇湯和羅宋湯。

只需打開金寶湯，加入新鮮食材，即可輕鬆煮出健康好味道，就跟著澳洲註冊營養師及體適能教練Gloria的食譜，煮出有「營」好味道！

▲ 鍾情番茄的朋友，可以香甜蕃茄醬、蕃茄濃湯，蕃茄蜆肉醬烹調美食。

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（資料由客戶提供）