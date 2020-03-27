借貸予赤柱監獄教導員　囚犯出庭頂證獲減刑至6個半月  

▲ 被告江達隆判囚6個半月。（經濟日報資料圖片）

32歲在囚人士涉於2017年7月，同意借貸4萬元給赤柱監獄的工藝教導員，其後該筆貸款經該囚友母親轉帳給工藝教導員的妻子，涉案囚友去年承認1項串謀使公職人員接受利益，案件今（27日）在觀塘裁判法院作判刑。裁判官考慮到被告早前擔任污點證人，指證涉案工藝教導員，而工藝教導員早前亦被定罪，最終判處被告監禁6個半月。



被告江達隆（32歲）為一名在囚人士，去年9月6日承認1項串謀使公職人員接受利益。案情指，涉案工藝教導員朱家豪（41歲）於去年7月向被告要求借貸，其後江透過母親將4萬元轉帳給朱的妻子，而被告當時在赤柱監獄廚房工場工作，並由朱督導。



辯方求情指，被告過去雖有9次案底，但與本案無關，而被告及早坦白認罪，其後擔任污點證人，其證供亦被法庭所接納，因此希望法庭可予以百分之四十五的刑期扣減。



裁判官判刑時，指在貪污案中，提供利益者與收受利益者的罪責相同，惟被告早前作為污點證人，指證另一名被告朱家豪，考慮到被告在審訊作出有用的證供，包括指出案發時他由朱督導，以及朱其後拖延還款等，裁判官最終予以被告一半的刑期扣減，判處被告監禁6個半月；朱則於今年1月24日被裁定罪成，被判囚15個月。



記者：王仁昌