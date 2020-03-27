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警署外橫額被噴漆　台灣籍男經埋半年後控刑毀兼襲警  

社會 12:56 2020/03/27

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

案件今日於觀塘裁判法院提堂，被告暫毋須答辯。（經濟日報資料圖片）

反修例風波期間，去年9月30日香港仔警署外的橫額被人噴上黑色油漆，事隔半年後，警方起訴49歲台灣籍人事經理刑毀及襲警共兩罪。案件今（27日）於觀塘裁判法院提堂，被告暫毋須答辯。案件押後至5月22日東區裁判法院再訊，以待警方進一步調查，被告准以1萬元保釋，期間不准離港。
 
台灣籍的被告黃麟傑（49歲），持香港身分證，報稱人事經理，被控1項刑事損壞罪及1項襲擊警務人員罪。控罪指，被告於2019年9月30日在香港仔警署外，無合理辯解而用黑色噴漆噴污警署外的兩幅橫額；及於同日同地襲擊執行職責的警長X。
 
被告暫毋須答辯，控方指被告疑涉及另外3宗案件，故申請將案件押後，以待進一步調查，包括翻查閉路電視、比較油漆及化驗筆跡。
 
裁判官將案件押後至5月22日，於東區裁判法院再訊，被告准以現金1萬元保釋，期間不准離港及須居住在報稱住址，另須每周到警署報到1次。
 
另外，警方亦於去年9月30日在荃灣一個單位內，搜獲重力操作鋼棒及彈叉等物，25歲裝修工人被控3項管有違禁武器罪，案件今提堂。控罪指，涉案被告梁彥中（25歲）當日在荃灣梨木樹邨1個單位內，管有指節套、重力操作鋼棒、2支彈叉、1個彈射器、3袋金屬彈珠及玻璃彈珠等。案件押後至4月24日於東區裁判法院再訊，以待檢驗被告家中搜獲的3部通訊器，被告准以1萬元保釋，期間不准離港及須每周到警署報到。
 
記者：王仁昌

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