【遺愛人間】英國封城被迫隔離對未知感恐懼　19歲自閉少女輕生捐贈器官救3人

▲ 英國一名19歲少女因封城對未知的未來感到恐懼，選擇輕生，器官遭捐贈救3名小孩。

在新冠肺炎的疫情蔓延下，世界各國紛紛出防疫禁令。英國一名自閉少女因被迫長期在家中隔離，對於未知的未來感到恐懼，內心充滿不安與擔憂，最後選擇輕生。少女在自殺前曾對父母坦言，「疫情期間自殺的人會比因新冠肺炎死亡的人數還要多。」

對未知的未來產生恐懼

綜合外媒媒體報道，英國一名19歲少女Emily Owen在4年前被診斷患有自閉症，近期因擔心疫情影響，所以被迫在家隔離，盡量減少外出。Emily一直對病毒及隔離後的孤獨產生極大的恐懼及負擔，甚至把她逼到崩潰的邊緣。

原本在一間酒吧任職服務員的Emily在本月18日選擇輕生，結束自己的生命，被家人發現後送往醫院搶救，惟搶救4天後已回天乏術，父母懷疑未知的未來將女兒逼上絕路，他們記得女兒自殺幾天前曾說，「疫情期間自殺的人會比因新冠肺炎死亡的人數還要多。」

朋友無法相信離世消息

聽見Emily自殺離世的消息，朋友們無法相信這個事實，Emily給他們的印象就是一個充滿魅力、有活力的女孩，經常鼓勵他們，沒想到她一直遭受折磨。

長年受疾病折磨

隨後，Emily的姐姐Annabel在Facebook發帖說，

Emily 在很多人眼中是一位快樂的女孩，但沒人知道她長年受疾病折磨。自從4年前被診斷出有自閉症之後，就努力的慢慢適應，她非常有才華、有自己想法，在12歲時就簽署成為器官捐贈者，現在有3個孩子因為她而受益。

Emily的家人呼籲，在新冠肺炎的疫情期間，政府及家人應多關心在家隔離、並與精神問題戰鬥的民眾，給予他們更多的支持。

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責任編輯：王明芳