【偶像發明家】東方神起允浩發明開蓋口罩　方便飲水已申請設計專利

▲ 韓團成員發明可飲水口罩，東方神起允浩已申請設計專利。

面對新冠肺炎疫情的肆虐，韓國天團東方神起成員允浩（U-Know）再度發揮他的創作力，設計出一款能夠開蓋的口罩，讓民眾在戴著口罩的情況下也能喝東西解渴。據知，允浩已為這產品申請專利。

事實男團東方神起成員允浩除能歌擅舞外，還是位有名的發明家，早年他曾發明兩件產品並取得專利，今次開蓋口罩是他的最新設計產品。

▲ 允浩於2003年以東方神起團長的身份出道。（網上圖片）

允浩設計口罩

因應最近新冠肺炎的疫情影響，南韓亦是其中一個確診人數飆升的國家，為了防疫市民出門均戴上口罩，面對長期戴口罩而引發的各種問題，發明家允浩的最新作品解決了戴口罩口渴的問題。

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▲ 允浩擁有三項發明的專利。（網上圖片）

最近有媒體發現允浩以其本名鄭允浩再次申請專利，該產品是一個可以打開蓋的口罩，以解決戴口罩時需要脫下才能喝飲品的煩惱。

產品的正中間是一個可以打開的蓋子，使用者開蓋後以接口接駁飲品樽口，便能方便地飲用液體。

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▲ 允浩設計的「可開蓋口罩」。（網上圖片）

允浩早年已經為兩件產品申請過專利，包括早於2014年已成功申請專利、能夠承載咖啡膠囊的杯蓋，以及獲得中國國家知識產權局實用新型專利的「雙重結構杯」。