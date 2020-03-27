【新冠肺炎】勞工處籲外傭勿公眾場所聚集　僱主可跟外傭商討例休安排

▲ 勞工處呼籲外傭避免在公眾場所聚集。（資料圖片）

疫情持續，本港至少15名菲律賓籍人士染疫。勞工處今日（27日）再度呼籲外傭避免在公眾場所聚集，並在休息日盡量留家休息，保障個人健康，減低新冠肺炎在社區傳播的風險。

因應近日本地疫情變化，勞工處發言人再呼籲外傭時刻保持個人和環境衞生，並避免在休息日外出聚餐或聚會等社交活動，盡量與他人保持適當的社交距離，以避免受感染和防止病毒在社區擴散。

政府注意到，外傭來源國的總領事館亦同樣呼籲其國民盡量留在家中，避開擠擁地方及保持社交距離。

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發言人續說，外傭可考慮跟僱主商討休息日的安排，包括另定休息日，以避免在擠擁地方聚集的健康風險。根據《僱傭條例》，如僱主要求外傭在休息日工作，必須在原定休息日後的30天之內安排另定休息日予外傭，僱主並須在原定休息日後的48小時內通知外傭另定休息日的日期。

勞工處呼籲僱主與外傭商討休息日安排時，應解釋當前的特殊情況，互相體諒，攜手防疫。勞工處亦重新提醒，若僱主在未得外傭同意下而強迫外傭在休息日工作或不給予外傭休息日，均屬違反《僱傭條例》的規定，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款5萬元。

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責任編輯：吳卓峰