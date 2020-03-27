【新冠肺炎】確診個案急增創新高　何栢良：應禁止2至3人以上聚集人數中斷病毒傳播鏈

▲ 何栢良重申守住人命比守住經濟更加重要。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，政府正進一步限制社交聚會，港大傳染病中心總監何栢良指出愈嚴格的人數限制愈好，強調不應錯過現時防疫的機會。他又指，若香港出現社區大爆發，則會淪為西班牙及意大利的情況，重申守住人命比守住經濟更加重要。

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何栢良今日（27日）於電台節目中表示，本港提升社交戒嚴級別的目的主要是針對未來的兩、三個星期的爆發，務求要中斷社區的傳播鏈。他指出，相比一些已實施社交限制的國家，如英國及法國，香港的人口密度更加高，因此愈嚴格的人數限制愈好，認為應抱著「只可成功，不可失敗的決心。」實行有關政策。

何栢良重申必須即時落實社區戒嚴措施，不然香港一旦出現社區大爆發，可能在一、兩年後都沒法復原，亦會涉及不少人命傷亡：

守住人命比守住經濟更加重要，人命是不能夠被補償的，也不能是靠經濟措施可以彌償到的。回顧03年沙士的教訓，相信當時身亡病患者的家庭，至今的傷痛也是未能夠撫平。

他表示政府應禁止2至3個人以上的聚集，將其聚集列為非法，又可以參考違反家居隔離令人士的做法，將違反者為刑事罪行，甚至加上更快捷執法的方式，例如案情輕微的話則可以定額罰款處理。他續指，參考處理違反隔離令人士的經驗，於2月初時有2宗準備檢控的個案，但涉事者經過潛伏期後，到現時仍未作出檢控，因此光是檢控就未能達致警惕市民的作用。他又重申單一的措施並非可行的方法，措施都需要一籃子的實施。

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另一方面，何栢良擔心社區有超級組群爆發，屆時公營醫療系統沒可能承載到龐大的病人數量，以參考西班牙和意大利傷亡程度，就可以得知一旦有社區爆發，其後果會十分嚴重。

本港至今有多名外傭確診，他指出香港外傭數目大約有30至40萬人，如果有1%人爆發，即涉及4000人感染；故針對外傭於星期日的恆常聚集要加以更有效方法，外傭、中介公司及領事館需商討進一步的方案，以限制他們的聚集人數。

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何栢良又指即使社交戒嚴措施在執行上會面臨很大挑戰，但香港人再指罵政府也時只是無補於事，因政府亦只會充耳不聞。他支持政府推出嚴厲措施，重申各界切勿錯過現時的防疫機會，又希望商界市民合作，鼓勵業界縮短營業時間，以及多做外賣生意，以減低人群聚集的傳播風險。

責任編輯：郭家穎