【港產口罩】PFE+BFE高於 95%+3層外科口罩　Dr. Mask口罩博士公佈購買詳情【附訂單連結】

▲ Dr. Mask口罩博士公佈購買詳情。

新冠肺炎肆虐，口罩供應緊張，再有香港口罩品牌加入生產港產口罩行列。由一班香港人開設的「口罩博士Dr. Mask」將加入生產口罩，3層耳帶式抗菌過濾（PFE BFE）能阻擋≥95%病毒、細菌及飛沫，定價$120一盒(50個)，預計5月起開始出貨。今日「口罩博士Dr. Mask」再公佈Google Form訂單連結，並附上購買3條Q&A。

「口罩博士Dr. Mask」表示，由於目前收到的訂單數量過多，為了更方便大家，亦讓「口罩博士Dr. Mask」更快的處理訂單，由即日起採用更加方便、環保的Google Form接受訂單。

Google Form訂單鏈接：https://forms.gle/8Zb8qXvuB9dEZmvr7

「口罩博士Dr. Mask」亦就購買過程列出3條Q&A：

1. 用Google Form落完單之後會發生什麼呢？

答：

Dr. Mask 收到閣下的Google Form訂單

Dr. Mask 會將閣下的訂單排期，採用first-come-first-serve的優先次序

Dr. Mask 將會在寄出閣下口罩的14天前發送Invoice去閣下的指定email

請閣下務必在收到Invoice的7天內安排付款

Dr. Mask收到款項後會立即安排送貨

2. 如果我之前已經透過email提交了Purchase Order Form，我還需要填寫Google Form嘛？

答：如果閣下之前已經email我們PO Form，不同擔心，Dr. Mask 已經受託閣下的訂單，正在加緊時間處理。所以閣下無須再重複填寫Google Form

最後，由於大家對Dr. Mask的踴躍支持，Dr. Mask已經收到了大量的訂單。奈何Dr. Mask也才是剛剛起步，未必能處理全部訂單，所以如果一筆訂單低於200盒我們將暫時不會接受。

3. 非香港地區是否可以落訂單，並且安排運送？

答：根據香港政府規定，Dr. Mask暫時不能將口罩出口/運送至任何非香港地區。Dr. Mask生產的口罩目前只會服務香港市民。

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責任編輯：林卓昕