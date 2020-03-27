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【口罩供應】莎莎網下午2時開售1,000盒口罩　三層外科口罩每盒售$238【內附連結】

精明消費 14:08 2020/03/27

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

莎莎網下午2時售口罩。（圙片來源：莎莎Facebook）

莎莎在Facebook宣佈莎莎網開售1,000盒口罩及其他防疫用品，於今日（27日）下午二時正式於莎莎網發售。

莎莎網抗疫專區：https://bit.ly/2wrLkUp

9 SEPTEMBAR MEDICAL 三層外科口罩(50個裝)

售價： HK$238/盒（不可與VIP優惠同時使用）

  • 歐洲製造（塞爾維亞）
  • 符合歐洲標準 EN14683 TYPE II 
  • BFE 細菌過濾效率>98%
  • ISO9001 / ISO13485認證
  • 舒適，高透氣度

限量1000盒，每人限購1盒，售完即止

意大利Primagel Plus免沖消毒搓手搓液(500ml)

售價： HK$55/支

  • 符合世界衛生組織(WHO)標準
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泰國Hycare 無粉乳膠手套100隻裝(中碼)

售價： HK$69/盒

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美國PYRAMEX兒童防護眼鏡 (共六色)

售價： HK$49/件

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【3月27日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

莎莎表示所有限購產品不可與VIP優惠同時使用。口罩、口罩套裝、防疫帽及護眼鏡均不設退款或換貨。所有貨品數量有限，售完即止。

責任編輯：王芷瑩

口罩 疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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