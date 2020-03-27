【口罩供應】莎莎網下午2時開售1,000盒口罩 三層外科口罩每盒售$238【內附連結】
精明消費 14:08 2020/03/27
莎莎在Facebook宣佈莎莎網開售1,000盒口罩及其他防疫用品，於今日（27日）下午二時正式於莎莎網發售。
莎莎網抗疫專區：https://bit.ly/2wrLkUp
9 SEPTEMBAR MEDICAL 三層外科口罩(50個裝)
售價： HK$238/盒（不可與VIP優惠同時使用）
- 歐洲製造（塞爾維亞）
- 符合歐洲標準 EN14683 TYPE II
- BFE 細菌過濾效率>98%
- ISO9001 / ISO13485認證
- 舒適，高透氣度
限量1000盒，每人限購1盒，售完即止
意大利Primagel Plus免沖消毒搓手搓液(500ml)
售價： HK$55/支
- 符合世界衛生組織(WHO)標準
- 符合歐盟標準抗菌及抗病毒測試
- 有效抗冠狀病毒
- 免沖水、15秒快速除菌快速清潔雙手，無須過水
泰國Hycare 無粉乳膠手套100隻裝(中碼)
售價： HK$69/盒
- 有效阻擋細菌接觸
- 柔韌性強
美國PYRAMEX兒童防護眼鏡 (共六色)
售價： HK$49/件
- 防UV
- 防刮材料製造
- 時尚外形，全面保護
- 適合小童及面部較小人士使用
*色隨機發貨
【3月27日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】
莎莎表示所有限購產品不可與VIP優惠同時使用。口罩、口罩套裝、防疫帽及護眼鏡均不設退款或換貨。所有貨品數量有限，售完即止。
責任編輯：王芷瑩