【口罩供應】莎莎網下午2時開售1,000盒口罩　三層外科口罩每盒售$238【內附連結】

▲ 莎莎網下午2時售口罩。（圙片來源：莎莎Facebook）

莎莎在Facebook宣佈莎莎網開售1,000盒口罩及其他防疫用品，於今日（27日）下午二時正式於莎莎網發售。

莎莎網抗疫專區：https://bit.ly/2wrLkUp

9 SEPTEMBAR MEDICAL 三層外科口罩(50個裝)

售價： HK$238/盒（不可與VIP優惠同時使用）

歐洲製造（塞爾維亞）

符合歐洲標準 EN14683 TYPE II

BFE 細菌過濾效率>98%

ISO9001 / ISO13485認證

舒適，高透氣度

限量1000盒，每人限購1盒，售完即止

意大利Primagel Plus免沖消毒搓手搓液(500ml)

售價： HK$55/支

符合世界衛生組織(WHO)標準

符合歐盟標準抗菌及抗病毒測試

有效抗冠狀病毒

免沖水、15秒快速除菌快速清潔雙手，無須過水

泰國Hycare 無粉乳膠手套100隻裝(中碼)

售價： HK$69/盒

有效阻擋細菌接觸

柔韌性強

美國PYRAMEX兒童防護眼鏡 (共六色)

售價： HK$49/件

防UV

防刮材料製造

時尚外形，全面保護

適合小童及面部較小人士使用

*色隨機發貨

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莎莎表示所有限購產品不可與VIP優惠同時使用。口罩、口罩套裝、防疫帽及護眼鏡均不設退款或換貨。所有貨品數量有限，售完即止。

責任編輯：王芷瑩