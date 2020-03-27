【新冠肺炎】楊千嬅澳洲回港家居隔離　天后趁空閒練歌喉：音樂路上再遇

▲ 有責任心的楊千嬅從澳洲回香港家居隔離14日。

早前飛到澳洲渡假的楊千嬅今日（3月27日）終於回到香港，因為新冠肺炎疫情嚴峻，楊千嬅到埗後先在微博向粉絲報平安。千嬅並指，會遵從外遊回港指示留在家中自我隔離14天，十分有負責任。

千嬅在微博分享一張在郊外的自拍照，並配文：

回家了，我們在家中自我隔離，做好自己的責任，也趁着這十多天，好好消化自己的生活，自己的工作，做好防疫，思考將來，陪伴孩子家中學習，自己也可練習嗓子，鍛鍊身體，做好裝備，希望早日疫症遠離，音樂路上再遇。​​​​

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▲ 楊千嬅已經從澳洲回港。（微博照片）

千嬅家居隔離14天

不少粉絲著千嬅好好保重，留在家中休養身子，更向千嬅提供不少留在家中養生、可發時間的建議，疫情期間，大家守望相助。

其實，千嬅入行前是護士，具備註冊專業資格，相信在防疫方面一定做足。

▲ 楊千嬅吉隆坡演唱會延期。（微博照片）

千嬅吉隆坡巡唱延期

全球受到新冠肺炎疫情影響，不少公眾活動被取消。

千嬅原定的吉隆坡站巡迴演出將延期，不過主辦單位透露，基於場館檔期及各種不確定因素的影響，未能在今年內進行補場，令千嬅吉隆坡站演唱會遙遙無期。

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▲ 楊千嬅一家與陳小春一家在澳洲合照。（微博照片）

好媽媽千嬅主力照顧停學的兒子。後來，在陳小春兒子Jasper的微博粉絲團發放的一張照片，見到陳小春和楊千嬅一家三口，得悉兩家人一起在澳洲，相信是為了讓兒子「放電」散心。