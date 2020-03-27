【新冠肺炎】飲食業自發8招抗疫減聚集人數　過千食肆響應外賣最少8折優惠

▲ 張宇人指，飲食界會有自發的抗疫行動。（梁偉榮攝）

行政會議今日（27日）下午召開特別會議，討論新一輪抗疫措施。身兼行會成員的飲食界立法會議員張宇人表示，飲食業界明日（28日）起將展開兩星期自發行動，參與的食肆將遵守8項措施，加強食肆及酒吧防疫工作，並透露已獲過千食肆簽署參與，期望有更多食肆響應。

飲食業自發的8項抗疫措施包括：

晚上6時半後食肆縮減一半座位

拒絕讓戴有強制檢疫電子手帶人士進入餐廳

提供外賣最少8折優惠

每張枱不可坐超過4人，人與人之間和枱與枱之間須盡量有至少1米距離

進入食肆時須佩戴口罩，除進食外亦應盡量佩戴口罩

顧客入內時須探熱及用酒精搓手液搓手

取消live band或音樂表演

員工須按照食環署指引工作

張宇人指，行動令業界會有損失 呼籲業主可減租或免租，減輕業界負擔，若然政府再推強硬措施，需提供更多支援。

他又說，不認為行政長官林鄭月娥要就「禁酒令」，向業界致歉。

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記者：陳曉瑩