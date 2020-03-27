  • 27°C
香港時間 : 2020327日 (五) 15:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】飲食業自發8招抗疫減聚集人數　過千食肆響應外賣最少8折優惠

社會 14:12 2020/03/27

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

張宇人指，飲食界會有自發的抗疫行動。（梁偉榮攝）

行政會議今日（27日）下午召開特別會議，討論新一輪抗疫措施。身兼行會成員的飲食界立法會議員張宇人表示，飲食業界明日（28日）起將展開兩星期自發行動，參與的食肆將遵守8項措施，加強食肆及酒吧防疫工作，並透露已獲過千食肆簽署參與，期望有更多食肆響應。

飲食業自發的8項抗疫措施包括：

  • 晚上6時半後食肆縮減一半座位
  • 拒絕讓戴有強制檢疫電子手帶人士進入餐廳
  • 提供外賣最少8折優惠
  • 每張枱不可坐超過4人，人與人之間和枱與枱之間須盡量有至少1米距離
  • 進入食肆時須佩戴口罩，除進食外亦應盡量佩戴口罩
  • 顧客入內時須探熱及用酒精搓手液搓手
  • 取消live band或音樂表演
  • 員工須按照食環署指引工作

張宇人指，行動令業界會有損失 呼籲業主可減租或免租，減輕業界負擔，若然政府再推強硬措施，需提供更多支援。

他又說，不認為行政長官林鄭月娥要就「禁酒令」，向業界致歉。

【新冠肺炎】大家樂集團3月27日起暫停晚市堂食 只提供外賣服務【 一粥麵+米線陣】

【新冠肺炎】麥當勞不接待正接受強制檢疫人士　3月25日至4月7日傍晚6時後不設堂食服務

稻香集團今起不接待接受強制檢疫人士　3月28日至4月10日屬下分店暫停晚市

【新冠肺炎】惠康超市推特定時段優先購物　長者孕婦傷殘人士優先結帳

記者：陳曉瑩

張宇人 外賣 行政會議 餐廳 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【超市感染】女子超市與確診者相隔9分鐘付款中招　醫生何學工解構超市5大感染高危位
17:42 2020/03/26
【超市感染】女子超市與確診者相隔9分鐘付款中招　醫生何學工解構超市5大感染高危位
【口罩供應】HKTVmall口罩1至2周內發售約2元一個　王維基：做口罩不是為賺錢
18:07 2020/03/26
【口罩供應】HKTVmall口罩1至2周內發售約2元一個　王維基：做口罩不是為賺錢
【港產口罩】CareHK4月初網售200萬個口罩每個不用2元　實惠分店賣20萬個現貨口罩
18:16 2020/03/26
【港產口罩】CareHK4月初網售200萬個口罩每個不用2元　實惠分店賣20萬個現貨口罩