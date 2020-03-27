如何能激發孩子的創意潛能 成就美好未來

香港奇極創作室CreativeKids創辦人徐羅國彥女士Angelina Lo-Chui (Angie)於約30年前成立她的藝術教育工作室。在教學過程中，她開始發現缺少了一些重要的東西。她發現孩子透過藝術去學習問問題，而他們必需要學習設計才能解決問題。她相信掌握設計思維，運用創意解難是未來世界新人類所需要掌握的技能。因此，設計思維成了奇極創作室課程不可或缺的元素。

創立奇極創作室結合藝術與設計

「藝術多是透過發問，讓創作者自我發現，並依據特定的議題用美學的方式去呈現。設計則著重回應所發現的特定問題，以改善人類生活為目標。」 因此，Angie創立了奇極創作室，除了美學，還運用設計思維教學，推行藝術與設計糅合的教學法，讓小朋友感性與理性並行，培養以同理心出發，透過創意和小發明去回應問題的心態。

▲ 營造環境讓孩子體驗自己的創造力

為何設計思維對Angie 的教學那麼重要？

Angie認為，帶領孩子準備好迎接未來變化萬千的世界是成人的責任，設計思維正是激發孩子關心周邊發生的事情或其他人的需要，從而鼓勵他們尋求方案，回應問題或需要。通過設計教育，幫助孩子發展創意，面向社會，並具備目標和建設性的創造力。Angie 認為幫助孩子培育創造個性和創作能力同樣重要，創意協作比競爭亦來得更有意義。

「香港在政治及社會上面對前所未有的轉變，我們不能把要承接這個世界的孩子排除在外。透過設計思維，孩子能參與和理解社會發生的事情，明白如何界定問題，並在解難過程中發揮創意及批判思維。他們在學習上不再被動，而是能主動發問。孩子們的好奇心與感官能幫助成年人帶來新角度，打破成年人慣性跟從的標準答案與社會規範。」正因如此，奇極創作室認為設計思維有助孩子的未來發展。

▲ 設計椅子的實體模型

其中一個運用於設計教育的實例，就是奇極創作室的『玩樂公共設計』項目。在這個項目中，孩子們運用設計思維來識別和滿足城門郊野公園使用者的需求。用戶需求不僅涉及人類需求，還涉及動物需求，這是讓兒童發展同理心的好鍛鍊。家長帶同孩子實地到郊野公園考察，奇極創作室提供不同工作紙及指引，抱持開放態度讓孩子觀察、發問，從而定義需要解決的問題，透過不斷發問尋找各種可能的方案，然後運用創意建構自己的答案。

▲ 一位7歲小孩透過參與『玩樂公共設計』項目到城門郊野公園考察後創造的猴子天堂

事實上，這個項目有不少有趣的發現，如孩子對主題公園、公園與郊野公園的分界模糊，孩子觀察點在於猴子與人的關係、郊野公園的玩樂設施等。 這個項目也進一步告訴我們，推行設計思維教育，家長與教育團隊扮演重要的角色，抱持與孩子成長、同行的開放態度，彼此學習、互動，給予聆聽、接納、多角度分析的空間，有助孩子及早掌握設計思維的技能，為未來世界裝備自己，成為創意解難者。

最近，從香港建築師學會（HKIA）得悉，『玩樂公共設計』項目被選中提名代表香港參加UIA（國際建築師聯盟）舉辦的 Golden Cubes Award “金立方獎” (國際階段)。

創意解難精神 培育明日新人類

很多時，世界所面對的問題往往只限於成年人解決，而設計思維正是一種以人為本的創意解難精神，深信孩子的解難能力，重視他們在學習過程的得著多於結果或成績。這種思考模式需要家長、教育工作者與學校三方面配合，一同擺脫過去的模式，攜手共創開放的探究態度，才能真正培育明日世界需要的新人類。想更好地發揮設計思維的好處，以下是Angie給教育工作者與家長的建議：

教育工作者：

1. 要先體驗設計思維，才能實踐於教學當中。設計思維並不是單一學科，而是思考法。教育工作者可以在歷史、自然科學、社會科學、視覺藝術等科目中教導設計思維，甚至跨學科地教導。

2. 要改變角色：教師不用是課室的權威，他們不需要擁有所有答案，也不必以提問來讓學生猜測 『標準答案』。孩子可以成為主動的角色，他們可以是研究員、設計師和變革者。教師可以引導學生從資訊海洋中作判斷和理性的選擇。

3. 建立全新的思考及教育模式：

• Inquire (問)：透過發問引導學生多角度思考問題及需要

• Ideate (想)：根據問題，思考可能方案解決問題/滿足需要

• Improvise (試)： 允許學生把他們的想像即興地以2D或3D形式呈現他們的作品

家長：

1. 重新思考家庭教育，審視價值取向；建議著重過程多於結果

2. 家長也要成為發問者，透過發問引導孩子思考問題及了解他們的需要，不要認為這些是成年人的問題，與孩子沒有關係

3. 要相信自己的孩子，相信創意是與身俱來的，創意沒有捷徑，要給他們空間發揮，要投放時間去聆聽孩子的需要，家長要認識孩子的強項，多留意他們的作品，並欣賞它們。

最後，Angie對家長及教育工作者一些寄語：「生命就是一連串的選擇。設計思維就是不斷容許孩子創造選擇，讓他們在感性喜惡與理性批判之間作出適合自己、以及能解決當前問題的方案。 而家長、教育工作者必須明白，設計思維的過程比結果重要，相信孩子擁有獨立思考能力，容許他們發揮高度創意，這樣的氛圍能讓孩子愉快地成長、經歷設計思維的真諦。」

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