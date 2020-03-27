【新冠肺炎】確診女警曾入住明愛醫院普通病房　消息指曾接觸女警的抽血員不適求醫

▲ 確診女警曾到過尖沙咀All Night Long酒吧，酒吧已暫時停業。（陳國峰攝）

一名22歲深水埗警署女警昨日（26日）確診感染新冠肺炎，隸屬巡邏小隊 ，過去14日並沒有外遊記錄，在3月24日當值期間身體感到不適，其後到明愛醫院求醫，女警曾經入住普通科病房半日，當時並沒有隔離。

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衞生防護中心指該名女警曾到有確診患者的尖沙咀酒吧消遣，詳情即看：https://bit.ly/2xuLqec

醫管局總行政經理何婉霞昨日（26日）亦指出該名患者曾經入住普通科病房，有5名病人被列為密切接觸者，要接受隔離觀察，5人沒有特別病徵，另外在有關病房照顧過確診病人的職員有穿著保護裝備，涉及44人，暫時不用接受檢測。

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何婉霞又指患者沒有接觸過其他確診病人，院方有為他照過肺片，沒有感染跡象，入院時情況穩定，因此安排他進入普通病房，而當病人的病毒測試證實確診後即時安排到隔離病房。

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不過TOPick接獲醫護投訴，指該名女警入住明愛醫院普通病房半日，由於醫院並沒有強制病人需要戴口罩，所以該名女警並非全程戴口罩，有兩名曾經幫她處理檢查程序的抽血員當時只戴上普通外科囗罩，並沒有面罩或眼罩，而且女警在病房內曾經咳嗽。

消息指，其中一名抽血員今日（27日）出現咳嗽徵狀求醫，由於醫管局未有統一的指引要求從事普通科病房的醫護需要戴面罩丶眼罩，現在女警確診例子令醫護擔心員工與病人之間會視為緊密接觸者。

TOPick正向醫管局了解情況。

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記者：伍瑋瑋