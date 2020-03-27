涉國慶日天橋向地下擲垃圾桶　23歲學生被控襲警准保釋候訊

▲ 涉案男生被控1項襲警罪，案件今（27日）於觀塘裁判法院提堂。（資料圖片）

去年10.1國慶日，23歲男生涉於荃豐中心天橋上向地上的警員投擲垃圾桶，事隔近半年，涉案男生被控1項襲警罪，案件今（27日）於觀塘裁判法院提堂，被告准以1,000元保釋候訊。

報稱學生的被告梁文輝（23歲），被控1項襲警罪。控罪指他於2019年10月1日，在荃灣荃豐中心天橋上襲擊執行職務的警務人員，即偵緝男警員賴信安。

被告暫時毋須答辯，辯方申請押後案件以索取法律文件，控方不反對被告保釋。裁判官批准被告以1,000元保釋候訊，案件押至5月8日於西九龍裁判法院再訊。據悉，案發時被告於天橋上向地上的警員投擲垃圾筒，落在距離警員約5米的地上。

另外，去年9月29日有人發起「反極權遊行」，銅鑼灣一大廈外1名警員疑被人從後踢腳襲擊，41歲文員廖德輝（41歲）被控1項襲警罪，案件今（27日）於觀塘裁判法院提堂，文員准以3,000元保釋至5月8日再訊，期間不得離港等。控罪指被告於2019年9月29日在銅鑼灣英光大廈地下外襲擊執行職務的警員。

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記者：林欣樂