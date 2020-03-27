【新冠肺炎】2個月大女嬰沒病徵確診　媽媽憶苦況︰尖叫幾分鐘後一度停止呼吸

▲ 美國一名媽媽分享她兩個月大的女兒在沒病徵下，確診新冠肺炎，突然尖叫幾分鐘後一度停止呼吸。

新冠肺炎疫情持續於各國爆發，歐美疫情尤其嚴峻，小至幾個月大的嬰兒亦有機會確診。美國一名媽媽分享她兩個月大的女兒在沒病徵下，確診新冠肺炎，突然尖叫幾分鐘後一度停止呼吸，令她非常擔憂。

美國最年輕確診者之一

據英國《每日郵報》報道，居於美國南卡羅來納州的媽媽Ashley Hildebrand於上周日（22日）在Facebook分享，她兩個月大的小女兒Ellie躺在病床上，連接呼吸機的照片，畫面令人心碎，Ellie成為美國最年輕的新冠肺炎確診者之一。Ashley Hildebrand寫道︰

女兒對新冠肺炎病毒檢測呈陽性反應，我和丈夫Sean必須在沒有她的情況下自我隔離2周。

媽媽透露女兒確診前除了有點喘氣外，沒有任何病徵，女兒上周二進行了兩個月大的身體檢查，當時她的肺部亦沒有問題。她講述女兒由原本好端端，到突然失去呼吸的驚險過程。

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醫生原本認為只是感冒

上周五早上Ellie喝奶後翻了個身，看上去好像便秘。然後，她突然尖叫了幾分鐘，停止了尖叫和哭泣後，她的呼吸停頓了。媽媽慌忙報警，當女兒被送到醫院時，她的體溫過低，需使用呼吸機幫助呼吸，醫護人員說嬰兒有時感冒不會發燒。

▲ Ellie於醫院接受治療，需使用呼吸機幫助呼吸。（相片來源︰Ashley Hildebrand fb）

Ashely指醫學專家不認為女兒患有新冠肺炎，因為她的症狀沒有加重。當女兒接受了流感及SARS等病毒檢測呈陰性反應後，為安全起見，才讓她進行新冠肺炎病毒測試。不過，醫護人員最初預計結果也是陰性，結果卻是陽性。

她和丈夫沒有病徵，但她會自我隔離14日，同時請過去兩周曾與她接觸並出現病徵的人，進行新冠肺炎病毒檢測。

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責任編輯︰駱秀玲