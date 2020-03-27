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【新冠肺炎】新增65宗再創單日新高累計達519宗　

社會 16:30 2020/03/27

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

新型冠狀病毒疫情未止，本港的病例突破五百宗，最新累計確診個案為519宗。

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（27日）下午公布最新疫情，今日新增65宗再創單日新高，累計病例突破五百宗，最新累計確診個案為519宗。其中新增確診個案中至少4人涉及酒吧感染群組，分別是25歲女、34歲女、36歲男、31歲男等，有部分人將送院接受隔離治療，其中25歲女患者入住廣華醫院

另外至少10名患者是留學生，從外國返港後確診，分別來自美國、英國及德國。

衞生防護中心昨日（26日）公布涉及位於中環蘭桂坊、灣仔和尖沙咀的4間酒吧群組是為本港涉及最多人的群組，分別是灣仔Dusk Till Dawn、蘭桂坊的Insomnia、尖沙咀諾士佛臺All Night Long及灣仔Centre Stage四間酒吧，感染人數較北角佛堂的19人更多。

【疫情分析】本港4名確診年輕患者失嗅覺和味覺　包括一名19歲英國留學生　

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張竹君指出，中心正就不同個案追蹤他們的情況以及緊密接觸者。

【新冠肺炎】政府研進一步限制社交聚會　何栢良支持禁止2至3人以上聚集人數中斷病毒傳播鏈

記者：伍瑋瑋

衞生防護中心 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 酒吧

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