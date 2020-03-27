【全球大流行】泰國禁蛋出口恐有「蛋荒」？　港府：雞蛋供應仍會充足穩定

▲ 食物及衞生局稱，泰國蛋佔香港整體進口量9%。（iStock圖片）

新冠肺炎全球大流行，由於近日泰國國內雞蛋需求量大增，從3月26日起將禁止雞蛋出口7天，禁令或會延長，以確保國內雞蛋供應充足。在香港，食物及衞生局稱，泰國蛋佔香港整體進口量9%，港府又引述蛋商稱，會增加其他地方的雞蛋進口量來替代，認為即使泰國推出措施，本港雞蛋供應仍會充足穩定。

【全球大流行】泰國禁止雞蛋出口7日 泰國商務部：有關禁令或會延長

食物及衞生局發言人稱，有關泰國當局禁止雞蛋出口一事，已向泰國駐港商務專員辦公室了解，該辦公室表示泰國政府已由昨天（26日）起禁止出口雞蛋至其他地方，有關措施會試行7天。

局方稱，香港雞蛋由多個地方進口，最大來源地為內地和美國。從這兩個地區進口的雞蛋佔整體供應超過七成，其他有雞蛋進口香港的地區包括東南亞、日本、歐洲等。泰國是其中一個供應雞蛋予香港的地方，供應量約為香港整體雞蛋進口量9%。

蛋品進口批發商表示，他們會增加其他地方的雞蛋進口量，以作替代。他們認為即使在泰國這措施下，本港雞蛋供應仍然會充足穩定。港府會繼續密切留意雞蛋供應的情況，盡力確保供應穩定。

【疫情分析】本港4名確診年輕患者失嗅覺和味覺 包括一名19歲英國留學生

香港豐貴堂蛋業商會理事長楊金炎指，美國蛋一直佔香港蛋供應約25%，而最近2星期每隻雞蛋來貨價由1元多美金升一倍至2元多美金，相信是受當地疫情影響，預計至5月初本港市面仍會有美國蛋供應，惟不排除蛋商之後會因來貨價不斷上漲，而轉售來自中國內地的蛋。

而泰國蛋則只佔本港供應約5-6%，楊金炎指泰國禁止蛋出口，及美國蛋來貨價上升對香港影響不大，因香港一直從全球採購雞蛋，如中國、日本，及馬來西亞等，而這個國家的蛋供應及來貨價均未見影響。

責任編輯：吳卓峰